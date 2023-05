Mitte kommender Woche heiratet Kronprinz Hussein von Jordanien seine Verlobte Rajwa. Nun veröffentlichte seine Mutter emotionsgeladene Bilder vom Junggesellinnenabschied.

Royale Hennaparty

Königin Rania rührt künftige Schwiegertochter zu Tränen

Nathalie RODEN

Die Königin von Jordanien (52) fiebert bereits dem 1. Juni entgegen, jenem Tag, an dem ihr ältester Sohn, Kronprinz Hussein (28), seiner Verlobten Rajwa Khaled Bin Musaed Bin Saif (29) das Jawort geben wird. Nun wurde im Vorfeld dazu bereits die traditionelle Henna-Party der Braut gefeiert – quasi der Startschuss für die Hochzeitsfeierlichkeiten.

Unter den geladenen Frauen befanden sich selbstverständlich auch die Mutter des Bräutigams sowie seine Schwestern, Prinzessin Iman (26) und Prinzessin Salma (22). „Danke, dass ihr gestern Abend bei Rajwas Hennaparty an unserem Glück teilgenommen habt“, kommentierte Königin Rania die Reihe von Partybildern, die sie mit ihren Followern auf Instagram teilte.

Sie scheint sich offenbar bestens mit ihrer Schwiegertochter in spe zu verstehen. Die Bilder zeigen sie unter anderem Hand in Hand oder in inniger Umarmung mit der jungen Architektin. Dass die beiden Frauen emotional auf einer Wellenlänge liegen, davon zeugt auch, dass sich Rajwa während der Ansprache von Königin Rania Tränen der Rührung mit einer Stoffserviette aus dem Augenwinkel tupfen muss.



Royal-Fans dürfen gespannt sein, an welchen Momenten die social-media-affine 52-Jährige ihre Follower in den kommenden Tagen noch teilhaben lassen wird.

Am Montag postete sie bereits ein Video als Dankeschön an die vielen Landsleute, die mit ihren Handwerkskünsten - etwa dem Knüpfen von Makramee-Objekten, dem Hämmern von Tellern oder dem Drechseln kunstvoll gestalteter Tischbeine - ihren Teil zur Gestaltung der Feierlichkeiten beitragen: „Ich danke Ihnen allen, dass Sie sich derart ins Zeug legen, um unsere Feierlichkeiten zu etwas ganz Besonderem zu machen. Gott segne Sie und das glückliche Paar!“, so ihr offizieller Kommentar.

