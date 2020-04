Königin Margrethe: Seit 30 Jahren 50

Sie ist unangepasst, sich immer treu geblieben und raucht sogar im TV-Interview: Königin Margrethe II. von Dänemark feiert ihren 80. Geburtstag.

von Helmut Steuer (Stockholm)

Es hätte ein rauschendes, mehrtägiges Fest mit Gästen aus aller Welt werden sollen. Eine Kutschfahrt durch Kopenhagen, eine Galavorstellung im Königlichen Theater, ein prunkvolles Dinner mit zahlreichen geladenen Gästen, ein Riesenfeuerwerk am Abend, und schließlich wollte sie den Jubel ihrer Landsleute vom Balkon des Schlosses Amalienborg entgegennehmen. Doch nun muss Dänemarks Königin Margrethe II. ihren 80. Geburtstag am 16. April nahezu alleine feiern. Die Corona-Krise macht auch vor königlichen Hoheiten nicht halt.

Ob ihre beiden Söhne, Kronprinz Frederik und Prinz Joachim, mit Familien die achtfache Großmutter an ihrem Festtag besuchen werden, ist noch nicht klar. Denn Königin Margrethe gehört zur Risikogruppe und hat sich in die selbst gewählte Isolation auf Schloss Fredensborg begeben. Von dort übermittelte sie in einer Fernsehansprache einen dringenden Appell an ihre Landsleute: „Der Rat unserer Behörden ist einfach: Wascht Eure Hände, haltet Abstand, vermeidet körperlichen Kontakt und bleibt zuhause!“

So ganz allein wird die Monarchin, die vor 48 Jahren den Thron im kleinen Königreich bestieg, vielleicht doch nicht sein. Denn nach der Absage der royalen Geburtstagsfeierlichkeiten sind fast 200 000 Dänen dem Aufruf von Kim Bruhn gefolgt und wollen am großen Tag für ihre Königin singen: von Balkons, Fenstern oder dem eigenen Garten. „Wenn wir Glück haben, singt irgendjemand so laut, dass sie es auch hören kann“, sagt der Initiator der Aktion „Danmark synger for Dronningen“ (Dänemark singt für die Königin).

4 Hochzeit von Erbgroßherzog Guillaume im Oktober 2012: Das ließen sich auch Königin Margrethe II. und Prinzgemahl Henrik nicht entgehen. Foto: LW-Archiv/Reuters

um weitere Bilder zu sehen. Hochzeit von Erbgroßherzog Guillaume im Oktober 2012: Das ließen sich auch Königin Margrethe II. und Prinzgemahl Henrik nicht entgehen. Foto: LW-Archiv/Reuters Staatsbesuch von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa in Dänemark im Jahr 2003: festlicher Empfang am ersten Abend. Foto: LW-Archiv Ihr letzter Besuch im Großherzogtum: Im Mai 2019 erwies die Königin Großherzog Jean die letzte Ehre. Foto: LW-Archiv/Lex Kleren Staatsbesuch von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa in Dänemark im Jahr 2003: Gemeinsam mit Königin Margrethe II. besuchte man eine Ausstellung in Odense. Foto: LW-Archiv/Guy Jallay

Mit dem Fahrrad zum Einkaufen

Margrethe II. ist in ihrem Land äußerst beliebt. Anders als in vielen anderen Königshäusern üblich, versucht sie, die Distanz zu ihren Landsleuten so gering wie möglich zu halten. Früher radelte sie noch selbst zum Einkaufen durch Kopenhagen. Und bis heute hat sie sich ihre Volksnähe bewahrt. Zu ihrem Geburtstag, so sagte sie vor einigen Tagen, möge man bitte auf Blumenglückwünsche verzichten und die Sträuße lieber an die vielen älteren Menschen schicken, die es momentan sehr schwer hätten.

Geboren wird Margrethe Alexandrine Thorhildur Ingrid am 16. April 1940. Nach der Schulzeit in der dänischen Hauptstadt geht sie zunächst nach Paris und studiert an der Universität Sorbonne Jura und Staatswissenschaften. Ein Volkswirtschafts- und Geschichtsstudium folgt in Dänemark, bevor sie dann an der Universität in Cambridge und an der London School of Economics ihre akademische Ausbildung mit einem Wirtschafts- und Archäologie-Studium vervollständigt.

Der studiumsbedingte Umzug nach England soll für sie zu einem einschneidenden Ereignis werden. Denn sie, die immer noch Kronprinzessin ist, trifft in London ihren späteren Ehemann. Als sich der vor zwei Jahren verstorbene Henrik und die fünf Jahre jüngere Margrethe auf einem Empfang in London 1965 zum ersten Mal begegnen, ist es nicht Liebe auf den ersten Blick, wie die Königin später erzählt. „Dass wir sehr, sehr verliebt ineinander waren, wurde uns erst klar, als wir uns privat zu einer anderen Gelegenheit wiedertrafen“, so die Monarchin.

Die beiden heiraten 1967, und der französische Diplomat Graf Henri de Laborde de Monpezat opfert seine Karriere der großen Liebe aus Kopenhagen. Er zieht in die dänische Hauptstadt um, nennt sich fortan Prinz Henrik. Dass sich die beiden finden, ist nicht verwunderlich. Das Paar eint das große Interesse für die Kunst, die Kultur und die Geschichte. Königin Margrethe illustriert unter dem Pseudonym Ingahild Grathmer das Cover der dänischen Ausgabe von Tolkiens „Herr der Ringe“, gibt Kinderbücher mit ihren Zeichnungen heraus, entwirft Bühnenbilder und malt.

Auch ihre sehr farbenfrohen Kleider sind eigene Entwürfe. Ihr Gemahl hat sich ebenfalls der Kunst verschrieben. Prinz Henrik besitzt eine der weltweit größten Sammlungen asiatischer Jade-Kunst. Auch das Interesse für Literatur teilt er mit seiner Gattin. Zusammen übersetzen sie Simone de Beauvoirs „Tous les hommes sont mortels“ ins Dänische.

Erste Königin seit 500 Jahren

Fünf Jahre nach der Hochzeit stirbt der Vater der Kronprinzessin, König Fredrik IX. Nach über 500 Jahren bekommt Dänemark mit Margrethe II. erstmals wieder eine Königin. Am 14. Januar 1972 wird sie in Kopenhagen gekrönt. Von Beginn an bringt sie neuen Schwung ins Königreich. Mit manchmal schrillen, immer bunten Outfits erobert sie im Sturm die Herzen ihrer Landsleute. Dass sie in TV-Interviews schon einmal eine Zigarre raucht, nehmen ihr die lebensfrohen Dänen nicht übel.

4 Die dänische Königin Margrethe II., aufgenommen mit Diadem, Schärpe und Orden am 16. April 1972 in Kopenhagen - rund drei Monate nach der Krönung. Foto: Polfoto Mydtskov Rigmor/Polfoto

um weitere Bilder zu sehen. Die dänische Königin Margrethe II., aufgenommen mit Diadem, Schärpe und Orden am 16. April 1972 in Kopenhagen - rund drei Monate nach der Krönung. Foto: Polfoto Mydtskov Rigmor/Polfoto Am 1. Juni 1968 präsentierten die damalige Kronprinzessin Margrethe und ihr Mann, Prinz Henrik, ihren erstgeborenen Sohn Frederik, der wenige Tage zuvor das Licht der Welt erblickte. Foto: Polfoto Gleie Erik/Polfoto/dpa Kein perfektes Paar - und trotzdem glücklich: Königin Margrethe II. mit ihrem Mann, Prinz Henrik, der vor zwei Jahren verstarb. Foto: Steen Brogaard/epa Scanpix Norge Königin Margrethe II. ist auch gerne zu Gast im Norden Deutschlands - wie hier im September 2019: Rund 50.000 Menschen bekennen sich in Schleswig-Holstein zur dänischen Minderheit. Foto: Carsten Rehder/dpa

Auch in der Ehe beschreiten Margrethe und Prinz Henrik ungewöhnliche Wege. Es kriselt bei den beiden mitunter, und das wird anders als sonst zu Hofe nicht einmal geheim gehalten. Trotz vieler gemeinsamer Interessen lässt Henrik schon bald seinem Unmut darüber freien Lauf, dass er hinter seiner Frau „nur“ die zweite Geige spielt.

Nicht einmal König darf er sich nennen, nur Prinz. Außerdem würden viele Dänen über seinen starken Akzent lästern, beklagt er sich einmal öffentlich und wirft „einigen Menschen am Hofe“ sogar vor, ihn zu erniedrigen. „Die Dänen haben mir nicht viele Chancen gegeben, ihnen zu zeigen, wer ich wirklich bin“, sagt Henrik in einem Interview mit einer dänischen Nachrichtenagentur.

Als Margrethe 75 wurde, blieb ihr Mann sogar den Feierlichkeiten fern. Da wunderte es nur noch sehr wenige Dänen, als Königin Margrethe Anfang 2016 offiziell mitteilte, ihr Mann werde in Pension gehen und an vielen öffentlichen Terminen künftig nicht mehr teilnehmen. Kurz vor seinem Tod erklärt Margrethe, dass ihr Mann unter Demenz leide.

Sie selbst ist auch mit 80 Jahren noch immer aktiv und absolviert viele Reisen. Kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise ist sie erst von ihrem geliebten Skiurlaub in Norwegen zurückgekehrt. Ob sie es nicht einmal etwas ruhiger angehen wolle, wurde sie daraufhin gefragt. Die Antwort ist eindeutig: „In meiner Welt bin ich seit 30 Jahren 50 Jahre alt“.

