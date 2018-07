Es waren die 1990er-Jahre, als das Zeitalter der TV-Talkshows in voller Blüte stand. Zu den Stars des Formats gehörte Margarethe Schreinemakers. Heute feiert die ehemalige Journalistin ihren 60. Geburtstag.

Königin der Talkshows

Es waren die 1990er-Jahre, als das Zeitalter der TV-Talkshows in voller Blüte stand. Zu den Stars des Formats gehörte Margarethe Schreinemakers. Heute feiert die ehemalige Journalistin ihren 60. Geburtstag.

von Rainer Holbe



Die in Krefeld geborene Moderatorin landete nach dem Besuch einer katholischen Mädchenschule als Volontärin in der Lokalredaktion der „Westfälischen Allgemeinen Zeitung“. Nebenbei studierte sie Publizistik und absolvierte Praktika bei der ABC in New York und bei „Antenne 2“ in Paris. Ein solider Grundstock, der ihr die Türen beim WDR öffnete. In der „NDR-Talkshow“ erwies sie sich als kompetente Gastgeberin. Ihre Spielshow „Wortschätzchen“ fiel dagegen bei Presse und Publikum durch. „Man muss sich den Namen nicht merken“, schrieb eine Zeitung. Wenig später ebnete „SAT 1“ der „hektisch überdrehten Moderatorin“ mit „Schreinemakers Live“ den Königsweg zum Talk-Geschäft. Unumstritten war das Format rund um Schamanen, geläuterte Killer und Väter auf der Flucht jedoch nicht. Schreinemakers Art, mit ihren Gästen mitzufühlen, sie zu umarmen und auch mal gemeinsam Tränen zu vergießen, ließen sie zur „Mutter Teresa des Fernsehens“ werden.

Turbulente Jahre

In der Presse tauchten wegen ihres belgischen Wohnortes Vorwürfe der Steuerhinterziehung auf, das Finanzamt verweigerte die Freistellung von der Quellensteuer. Schreinemakers versuchte, die Anschuldigungen in ihrem eigenen Programm zu entkräften. Doch Sekunden nach dem Beginn des Beitrags blendete „SAT 1“ die Sendung aus.

Wenig später wechselte Schreinemakers mit ihrem Boulevardmagazin zu RTL – wo sich bald neuer Ärger anbahnte. Nachdem die Quoten die Erwartungen nicht erfüllten, verkündete Programmchef Helmut Thoma das Ende der Sendung. Die Anwälte der Moderatorin pochten jedoch auf die Erfüllung des Vertrages, der erst nach weiteren sechsundzwanzig Folgen endete. „Schreinemakers Live“ verschwand trotzdem. Ein Gericht beschied ihr den Anspruch auf ein entgangenes Honorar in Millionenhöhe. Das Finanzamt zahlte eine stattliche Summe zu viel entrichteter Quellensteuer zurück und stellte das Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen eine Zahlung an karitative Einrichtungen ein.



Die Turbulenzen sorgten für einen massiven Karriereknick. Nach drei Jahren Bildschirmpause scheiterte Schreinemakers mit einem Comeback in der Reality-Show „Big Diet“. In „Let's Dance“, „Das perfekte Promi-Dinner“ und „Promi Shopping Queen“ blieben der einst so gefeierten TV-Ikone kaum beachtete Gastauftritte.

In der Boulevard-Presse taucht die Mutter von zwei erwachsenen Söhnen nur noch selten auf. Privat hat sie zwei geschiedene Ehen – eine davon mit Jürgen von der Lippe – und eine Nahtoderfahrung hinter sich. Beim Joggen war ihr Herz stehen geblieben. Ihr damaliger Begleiter und heutiger Ehemann Jean-Marie Maus konnte sie ins Leben zurückholen. Ihre TV-Jahre hat sie weit hinter sich gelassen. Im belgischen Eupen kreiert sie stattdessen als Möbeldesignerin „Crazy Art Deco“. Seit ihrer Nahtoderfahrung hat sie ohnehin einen anderen Blick aufs Leben. In ihrem Buch „Ich will das Leben küssen! Wer einmal tot war, weiß, wie schön das Leben ist“ berichtet sie darüber.