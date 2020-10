Der König der Belgier und die uneheliche Tochter seines Vaters trafen sich bei einem "warmherzigen" Austausch.

König Philippe trifft erstmals Halbschwester Delphine

(AFP/dpa/jt) - Belgiens König Philippe (60) ist erstmals mit seiner Halbschwester Delphine von Sachsen-Coburg zusammengetroffen. Die 52-Jährige war erst kürzlich nach einem langen Rechtsstreit offiziell als Tochter des früheren Regenten Albert II. (86), dem Vater von Philippe, anerkannt worden.

Philippe empfing seine Halbschwester am 9. Oktober im Schloss von Laeken, das zum Familienbesitz gehört. Der Hof beschrieb das Treffen in einem Instagram-Post als „warmherzig“. „Wir hatten die Gelegenheit, uns während eines langen und ergiebigen Austauschs kennen zu lernen, der es uns ermöglichte, über unser jeweiliges Leben und unsere gemeinsamen Interessen zu sprechen“, heißt es in einer Erklärung, die mit „Philippe & Delphine“ unterschrieben ist. Die geschwisterliche Verbindung werde sich nun „in einem familiären Rahmen entwickeln“. Das Treffen dauerte drei Stunden, wie der Palast verlautete.



Delphine Boël: La renaissance d’une noble La justice fait de Delphine Boël une princesse de Belgique, rendant à sa vraie vie celle qui s’était lancée dans une longue quête d’identité.

Die 1968 geborene Delphine, die kürzlich auch zur Prinzessin ernannt wurde, ging aus einer außerehelichen Affäre Alberts II. mit der Baronin Sibylle de Sélys Longchamps hervor. Albert, der 1959 die spätere Königin Paola geheiratet hatte, war zu dieser Zeit „Prince héritier“.

Nach jahrelangem Rechtsstreit war Delphine Anfang des Monats durch ein Gerichtsurteil als Tochter des belgischen Ex-Königs anerkannt worden. Das Gericht sprach ihr den Titel Prinzessin von Sachsen-Coburg zu. Somit ist sie die Halbschwester von König Philippe. Bislang hatte die 52 Jahre alte Künstlerin den Nachnamen Boël.

