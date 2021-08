Frank Metscher hat auf seiner Tour die Luxemburgische Küche auch im Süden Europas bekannt gemacht.

"Kniddelen" on Tour

Eine Luxemburger Spezialität fördert den Europagedanken

Frank Metscher hat auf seiner Tour die Luxemburgische Küche auch im Süden Europas bekannt gemacht.

Von Frank Weyrich

Frank Metscher ist in Niederanven aufgewachsen und hat drei Jahre lang bei einer deutschen Baufirma als Ingenieur gearbeitet. Anfang dieses Jahres hat der 30-Jährige aber seinen Job an den Nagel gehängt, um sich einem persönlichen Projekt zu widmen. Es sollte eine Rundreise durch Südeuropa werden, die er mit einer besonderen Attraktion versehen hat.

Auf einem Anhänger hat er eine selbst gebastelte fahrbare Küche installiert, die er auf seiner Fahrt als Aushängeschild benutzen sollte. Und dann war da die Idee, Leuten, denen er unterwegs begegnen würde, mit einer Luxemburger Spezialität aufzuwarten. Daraus wurde dann die „Kniddel Kitchen“, die auch in großen Lettern auf seinem Auto prangte.

Ich habe versucht in jeder Gegend, in der ich war, unsere Luxemburger Kniddelen mit lokalen Zutaten zu verbinden. Frank Metscher

Warum es ausgerechnet Kniddelen sein sollten, ist für Frank eindeutig: „Sie sind einfach zu machen und die Zutaten sind überall erhältlich.“ Ganz besonders stolz ist er, dass er während der mehr als dreimonatigen Tour kein einziges Mal die Grundzutaten Mehl, Eier und Milch in einem Supermarkt kaufen musste. „Man muss nur mit den Leuten reden und wenn sie verstanden haben um was es geht, kennt immer irgendeiner irgendjemanden, der einem helfen kann.“ Auch wenn die Kniddelen an sich immer gleich bleiben, so können sie auf mannigfaltige Art und Weise zubereitet werden.

Kulturelles Bindeglied

„Ich habe versucht in jeder Gegend, in der ich war, unsere Luxemburger Kniddelen mit lokalen Zutaten zu verbinden. Was mir an der Idee so gut gefällt, ist nicht nur neue Geschmäcker zu entdecken, sondern auch das Symbolische.“ So kam in Dijon eine Senfsauce auf den Speiseplan, in Spanien wurden sie mit Olivenöl verfeinert, während er sich in Portugal ein Rezept mit Bacalhau ausdachte und in der Normandie eine Zubereitung mit Camembert.

Im selbstgebastelten Anhänger befindet sich die "Kniddel Kitchen". Foto: Frank Weyrich

Als überzeugter Europäer ist für Frank Metscher das gesellige Beisammensein rund um ein Essen eine gute Gelegenheit, das Miteinander zu unterstreichen. „Auf der einen Seite sehe ich die Kniddelen als Luxemburger Beitrag und die Zubereitung mit regionalen Produkten steht für das Gemeinsame, wenn wir uns zusammen verständigen und gemeinsam Neues entdecken.“ So gehören das soziale und der Gedankenaustausch selbstverständlich zum Essen. „Es geht dabei nicht nur darum den Hunger zu stillen, sondern neue Leute kennenzulernen und miteinander zu reden.“

Am 5. Mai dieses Jahres ging die Tour los. Zuerst wurde das Elsass angesteuert, wo er ganz symbolträchtig am 9. Mai, dem Europatag, in Straßburg ankam. Am Jura entlang ging es weiter Richtung Lyon und bis nach Carcassonne. In Spanien führte die Route an der Mittelmeerküste nach Süden bis zum Städtchen Altea an der Costa Blanca, etwa auf halbem Weg zwischen Valencia und Alicante.

Herzlicher Empfang

„Altea ist eine Partnerstadt von Niederanven. Ich habe mich vorher dort gemeldet und entsprechend herzlich war auch der Empfang“, erzählt Frank voller Begeisterung. Im Laufe der Tour standen weitere Partnerstädte von Niederanven auf dem Programm. In Sesimbra südlich von Lissabon in Portugal fiel der Empfang etwas spärlicher aus, da die Coronabeschränkungen zu der Zeit keine größeren Versammlungen erlaubten. Auch Granville in der Normandie sollte zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Wer waren denn nun die Privilegierten, die in den Genuss der Kniddelen kamen? „Ich habe nur auf Einladung gekocht. Wenn ich Leute getroffen habe und es sich im Laufe der Gespräche herausgestellt hat, dass sie Interesse gezeigt haben, habe ich sie eingeladen, um mit mir einen geselligen Augenblick zu verbringen und dabei die Kniddelen auszuprobieren.“ Auch wenn ihm vor allem daran gelegen war, möglichst Einheimische einzuladen, so waren doch immer wieder Überraschungen auf der Tagesordnung.

So erzählt er die Anekdote, die sich auf seiner Fahrt in Südfrankreich ereignete. „Ich hatte mir einen Platz zum Übernachten ausgesucht und offensichtlich hat mein auffälliges Auto Neugierige angelockt. Zum Schluss war ich von einer ganzen Meute Luxemburger umgeben“, sagt er lachend. Des Rätsels Lösung war, dass der Eigentümer eines benachbarten Campings selbst Luxemburger ist und somit zahlreiche Landsleute dort ihre Ferien verbringen. Im Verlauf der Reise haben sich auch immer wieder Verwandte oder Freunde zeitweilig dem Trip angeschlossen.

Eine Vielfalt neuer Produkte

Dass es auf den insgesamt 12.000 Kilometern der Reise immer wieder Neues zu entdecken gab, versteht sich fast von selbst. Eine Überraschung stellte die Vielfalt der regionalen Produkte dar, wie er zugibt: „Da glaubt man hier in den großen Supermärkten gäbe es alles, was die Welt zu bieten hat und dann entdeckt man gar nicht so weit weg von zu Hause Dinge, von denen man noch nie etwas gehört hat.“ Ins Schwärmen gerät er, wenn er an all die verschiedenen Sorten Käse denkt, die er quer durch die drei Länder kennengelernt hat.

Auch nach der Rückkehr vor wenigen Tagen aus südlichen Gefilden ist die Kniddel-Tour noch nicht zu Ende. In den kommenden Wochen stehen noch zwei weitere Ortschaften auf dem Programm, die ebenfalls zu den Partnerstädten von Niederanven gehören. Gleich hinter der Grenze ist Houffalize in den belgischen Ardennen die erste Anlaufstation, bevor das Städtchen Meerssen im niederländischen Limburg den vorläufigen Schlussstrich unter die Saison der „Kniddel Kitchen“ setzt. Im Herbst soll dann die Küchenschürze wieder gegen den Baustellenhelm getauscht werden.

