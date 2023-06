Der Kontinent Europa erlebte 2022 ein Jahr, das 2,3 Grad wärmer war als die Durchschnittstemperaturen gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Klimaerwärmung in Europa immer schneller

(AFP) - Die Klimaerwärmung zeigt, dass die Überhitzung des Kontinents in einem doppelt so schnellen Tempo, wie der globale Durchschnitt abläuft. Dieser Umstand nährt Hitzewellen und außergewöhnliche Dürren. „Im Jahr 2022 lag Europa etwa 2,3 °C über dem vorindustriellen Durchschnitt (1850-1900), der als Referenz für das Pariser Abkommen über den Klimawandel verwendet wird“, so die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) der Vereinten Nationen und das europäische Copernicus-Netzwerk am Montag in ihrer Jahresbilanz.

Bereits im November hatte die WMO bekannt gegeben, dass sich Europa seit 1990 mit einer Rate von +0,5 Grad pro Jahrzehnt erwärmt hat, doppelt so schnell wie der Durchschnitt der anderen fünf globalen Wetterregionen. Das Jahr 2022 war für Belgien, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, die Schweiz und das Vereinigte Königreich das wärmste Jahr, das je gemessen wurde.

In der gesamten europäischen Wetterregion war 2022 das zweitwärmste Jahr, oder das viertwärmste, wenn man Grönland und einige weiter östlich gelegene Gebiete einbezieht. Aber in fast der gesamten Region lagen die Temperaturen um mehr als 0,5 Grad über dem Normalwert (1991-2020).

Übersterblichkeit

„Europa ist die Region der Welt, die sich am schnellsten erwärmt“, erinnerte Professor Petteri Taalas, Generalsekretär der WMO. Diese „hohen Temperaturen haben intensive und weitverbreitete Dürren verschärft, heftige Waldbrände geschürt, die für die zweitgrößte je registrierte verbrannte Fläche verantwortlich sind, und Tausende von Opfern gefordert hat“, betonte er. Laut der Notfalldatenbank (EM-DAT) waren 2022 in Europa 156.000 Menschen direkt von den meteorologischen, hydrologischen und klimatischen Unwägbarkeiten betroffen.

16.365 Menschen starben, fast ausschließlich aufgrund von Hitzewellen. Die wirtschaftlichen Schäden, die größtenteils auf Überschwemmungen und Stürme zurückzuführen sind, werden für das Jahr 2022 auf insgesamt etwa 2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Allerdings ist das weit entfernt von den 50 Milliarden US-Dollar, die im Jahr 2021 nach außergewöhnlichen Überschwemmungen zu verzeichnen waren. Während das Thermometer stieg, fielen in weiten Teilen Europas weniger Niederschläge als üblich. „Dies ist das vierte trockene Jahr in Folge auf der Iberischen Halbinsel und das dritte in den Bergregionen der Alpen und Pyrenäen“, heißt es in der Bilanz.

In Frankreich war der Zeitraum von Januar bis September 2022 der trockenste, seit 1976, ebenso im Vereinigten Königreich für den Zeitraum von Januar bis August, was „erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Energieerzeugung“ verursachte. Die Gletscher in den europäischen Alpen verzeichneten „einen Rekordverlust an Masse in einem einzigen Jahr, der durch sehr geringe Schneemengen im Winter, einen sehr heißen Sommer und Ablagerungen von Saharastaub verursacht wurde“. Seit 1997 haben alle europäischen Gletscher zusammen etwa 880 Kubikkilometer Eis verloren.

Hoffnung auf erneuerbare Energien

Die durchschnittlichen Oberflächentemperaturen im Nordatlantik waren die wärmsten, die je gemessen wurden, wobei jede Hitzewelle zu Migrationen und Artensterben sowie zur Störung sämtlicher mariner Ökosysteme führte. 2022 ist „leider kein Einzelfall oder eine Bizarrheit des Klimas“, kommentierte Carlo Buontempo, Direktor der Copernicus-Beobachtungsstelle für den Klimawandel (C3S) der Europäischen Union. Das Jahr „reiht sich in einen Trend ein, der dazu führen wird, dass extreme Episoden von Hitzestress in der gesamten Region häufiger und intensiver auftreten werden“.

Im Jahr 2021, dem letzten Jahr, für das konsolidierte Daten vorliegen, erreichten die Konzentrationen der drei wichtigsten Treibhausgase (Kohlenstoff, Methan und Lachgas) in der Atmosphäre ihre höchsten Werte, wie die beiden Organisationen in Erinnerung rufen. Und im Jahr 2022 zeigen Daten von mehreren Standorten, dass die Emissionen der drei Gase weiter angestiegen sind. Der Bericht zeigt, dass im letzten Jahr in Europa zum ersten Mal mehr Strom (22,3 Prozent) durch Solar- und Windenergie erzeugt wurde als durch fossiles Gas (20 Prozent) und Kohle (16 Prozent).

