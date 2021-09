Der britische Prinz soll eine Minderjährige missbraucht haben. Laut Gerichtsdokumenten wurde ihm jetzt die Klageschrift zugestellt.

Klageschrift zugestellt

Prinz Andrew offiziell wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Tom RÜDELL Der britische Prinz soll eine Minderjährige missbraucht haben. Laut Gerichtsdokumenten wurde ihm jetzt die Klageschrift zugestellt.

Der zweitälteste Sohn der britischen Königin Elizabeth II, Prinz Andrew, ist auch offiziell des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen angeklagt. Dem heute 61-jährigen Prinzen wird vorgeworfen, vor mehr als 20 Jahren die damals minderjährige Viriginia Giuffre vergewaltigt zu haben. Giuffre hatte im August Klage eingereicht, diese wurde Prinz Andrew am 27. August zugestellt. Das geht aus seit Freitag öffentlich einsehbaren Gerichtsdokumenten hervor. Ein Vertreter der Klägerin habe die Unterlagen einem Polizisten am Eingang zu Andrews Residenz in Windsor übergeben, so eine eidesstattliche Erklärung in den Gerichtsakten. Man habe ihn nicht zum Prinzen vorgelassen, um die Klageschrift persönlich zuzustellen, so der Jurist weiter, eine Hinterlegung bei einem Mitglied der Polizeikräfte sei aber nach britischem Recht zulässig.

Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York Eine Frau, die dem britischen Prinzen vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hat nach Medienberichten Klage eingereicht.

Laut Angaben Giuffres sei sie im Alter von 17 Jahren von Jeffrey Epstein an Andrew „ausgeliehen“ worden, dieser habe sie dann im Haus von Ghislaine Maxwell, Epsteins damaliger Freundin, in London missbraucht. Sie sei „gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr mit Prinz Andrew gezwungen worden“, so der Vorwurf in der Klageschrift. Das gleiche sei außer in London auch noch in Epsteins Haus in New York und auf Epsteins privater Karibikinsel passiert.

Eine erste Anhörung im Fall ist für diesen Montag in New York angesetzt. An diesem Termin muss der Prinz allerdings nicht teilnehmen. Auch darüber sei er in dem Schreiben informiert worden.

Die Vorwürfe stehen bereits seit 2019 im Raum, Andrew hatte stets behauptet, sich nicht an ein Treffen mit Giuffre erinnern zu können. Zwischenzeitlich trat er von seinen royalen Pflichten zurück.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.