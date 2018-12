US-Schauspieler Kevin Spacey muss sich wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten.

Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht

(dpa) - US-Schauspieler Kevin Spacey (59) muss sich wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten. Wie die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Massachusetts am Montag (Ortszeit) mitteilte, soll Spacey am 7. Januar dem Haftrichter im Bezirk Nantucket vorgeführt werden. Die Vorwürfe von unsittlichem Angriff und Körperverletzung stammten von einem Vorfall im Juli 2016 in einem örtlichen Restaurant auf der Nantucket-Insel, hieß es.

US-Schauspieler Kevin Spacey. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Im vorigen November hatte die ehemalige TV-Moderatorin Heather Unruh über einen angeblichen Vorfall mit Spacey und ihrem Sohn gesprochen. Demnach soll der Schauspieler dem damals 18-Jährigen in dem Restaurant Drinks gekauft haben und dann übergriffig geworden sein.

Im Herbst 2017 waren zahlreiche Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den „House of Cards“-Star Spacey vorgebracht worden. Der Schauspieler Anthony Rapp („Star Trek: Discovery“) hatte angegeben, als 14-Jähriger in den 1980er Jahren belästigt worden zu sein. Am Londoner Old Vic Theater könnte Spacey in seiner Zeit als künstlerischer Direktor Berichten zufolge mindestens 20 Männer belästigt haben. Auch in England waren Ermittlungen angelaufen.

126 Dollar am ersten Tag, 162 am zweiten Kevin Spaceys aktueller Film "Billionaire Boys Club", der letzte, der noch vor den Vorwürfen sexueller Belästigung gegen den US-Filmstar abgedreht wurde, spielt zum Auftakt einen Minusrekord ein.

Spacey hatte sich nach Angaben einer Sprecherin 2017 in therapeutische Behandlung begeben. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte im Zuge der Enthüllungen die Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger bei der Polit-Serie „House of Cards“ auf. Die Karriere des Schauspielers liegt seither brach.