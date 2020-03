Es ist eine Rückkehr für Kevin Spacey. Der 60-jährige Oscar-Preisträger, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde, hält bei einem Gründertreffen in München die Eröffnungsrede.

Kevin Spacey ist zurück und hält Rede bei virtuellem Gründertreffen

(dpa) - Rückkehr für Kevin Spacey (60): Das Münchner Gründerfestival „Bits & Pretzels“ nimmt seine Zusammenarbeit mit dem Hollywood-Star wieder auf. Der Schauspieler von unter anderem der Serie „House of Cards“ soll am Sonntag um 10 Uhr eine kurze Eröffnungsrede bei einem virtuellen Gründertreffen halten. Nach Angaben des Veranstalters soll Spacey den Teilnehmern in der Corona-Krise erzählen, wie sie unvorhergesehene Situationen meistern können.

Mehrere Schauspieler hatten dem Oscar-Preisträger im Zuge der #Metoo-Debatte vorgeworfen, sie sexuell belästigt zu haben. Nach diesen Vorwürfen hatten die Veranstalter des Start-up-Festivals die Zusammenarbeit mit dem einstigen Partner der Veranstaltung auf Eis gelegt. Sie seien „schockiert über das mutmaßliche Verhalten von Kevin Spacey“, sagten die Gründer von „Bits & Pretzels“ damals.

„Die Entscheidung über alle Anschuldigungen überlassen wir den Gerichten“, teilten sie nun mit. „Es gibt unserer Information nach keine einzige laufende Anklage. Auf der Bühne und außerhalb der Messehallen war Kevin Spacey immer ein verlässlicher Partner für uns und wir schätzen seine Unterstützung.“