Der deutsche Schauspieler Ken Duken über Hans Albers, wahres Heldentum und Haltung bewahren in schwierigen Zeiten.

Ken Duken: „Er hat an zwei Enden gebrannt“

Interview: Cornelia Wystrichwoski

Das Dokudrama „Die Liebe des Hans Albers“, das am 6. Januar um 21.45 Uhr in der ARD zu sehen ist, beleuchtet das Verhalten des deutschen Superstars Hans Albers (1891–1960) während der Nazi-Diktatur: Der Frauenschwarm, dessen berühmte Filme wie „Große Freiheit Nr. 7“ oder „Münchhausen“ und Schlager wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ bis heute populär sind, trennt sich unter dem Druck des Regimes von seiner jüdischen Lebensgefährtin Hansi Burg (gespielt von Picco von Groote) und dreht unter anderem Propagandafilme, bleibt aber auf Distanz zum Regime. Als er Hansi nach dem Krieg wiedersieht, muss er sich für sein Verhalten rechtfertigen. Hans Albers wird in dem 90-Minüter von Schauspieler Ken Duken verkörpert.

Ken Duken, Sie spielen in „Die Liebe des Hans Albers“ den legendären Schauspieler, der vor allem in den 1930er- und 1940er-Jahren ein echtes Idol war …

Als ich die Anfrage erhielt, Hans Albers zu spielen, war ich etwas irritiert. Ich dachte, dass er als Typ total weit weg von mir ist – aber ich suche ja immer nach Herausforderungen und habe deshalb zugesagt. Als ich mich dann in die Recherchen gestürzt habe, wurde mir klar, dass ich ein völlig falsches Bild im Kopf hatte. Dieses Bild vom Hamburger Jung mit der Schunkelmusik in der Hafenkneipe wird ihm nicht gerecht.

Wie war er Ihrer Einschätzung nach als Mensch?

Er war ein Tausendsassa, und je mehr man sich mit ihm auseinandersetzt, desto schwieriger wird es, diesen Menschen zu verkörpern, denn die einzige wirkliche Konstante in seinem Leben war der Alkohol. Er war ein kompletter Instinktmensch, der total nach Tagesform und vermutlich auch abhängig vom Alkoholpegel gespielt hat. Er hatte eine enorme Energie, ein künstlerisches Laisser-faire, eine enorme Selbstliebe und einen riesigen Drang, im Mittelpunkt zu stehen. Es gibt ja die Legende, wonach er zu seinem Chauffeur gesagt hat: „Fahren Sie langsam, wir wollen gesehen werden!“ Aber dann war er auch wieder gern allein – eine total widersprüchliche Figur.

Hans-Albers-Darsteller Ken Duken an der Seite seiner Filmpartnerin Picco von Groote, die im Dokudrama die jüdische Lebensgefährtin von Albers verkörpert. Foto: NDR/Zeitsprung Pictures

Wie finden Sie ihn als Schauspieler?

Ich mag ihn sehr. Er hat ja Hunderte von Filmen gemacht, erst Stummfilme, dann Tonfilme – wenn man sich die anschaut, ist es immer Hans Albers und doch immer ganz anders. Ich mag einen Film wahnsinnig gerne, und das ist „Quick“ – weil er da viel frischer und energetischer ist als in vielen anderen Projekten.

Wie wichtig war es Ihnen, ihm äußerlich zu ähneln?

Mein Plan war zuerst, optisch möglichst nah an ihn heranzukommen, aber dann hat sich gezeigt: Wenn wir versuchen, ihn eins zu eins darzustellen, wird es eine Maskerade. Wir haben uns dann auf seine prägnanten blauen Augen und die blonden Haare konzentriert. Ansonsten haben wir uns entschieden, seine Energie und den Charakter zu greifen – Albers hat ja an zwei Enden gebrannt.

Können Sie auch seine Schlager singen, Hits wie „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“?

Ich kann nicht singen! Meine erste Anmerkung bei jedem Projekt ist: Wenn ich singen muss, dann bin ich raus. (lacht) Das Singen kam bei Albers ja auch erst später, in Projekten wie „Große Freiheit Nr. 7“ von 1944. Wir konzentrieren uns aber auf eine frühere Phase in seinem Leben.

Der Film dreht sich um Albers' Verhalten im Dritten Reich. Er hatte eine jüdische Lebensgefährtin, von der er sich unter dem Druck des Nazi-Regimes trennte. Sie brachte sich im Ausland in Sicherheit, während er in Deutschland Propagandafilme drehte, die heute teils auf dem Index stehen …

Er war ein Held der damaligen Zeit und ist, getrieben auch aus einem gewissen Narzissmus, nie aus Hitler-Deutschland emigriert. Er hat sich ja sogar einspannen lassen für die Propagandafilme der Nazis, aber er hatte wohl immer den Eindruck, er führe die an der Nase herum und nicht umgekehrt. Ich glaube, da hat er sich auch wahnsinnig viel schön gesoffen. Albers hatte nach dem Krieg aber keine Probleme, sich zu rehabilitieren, weil er nie der NSDAP beigetreten ist – und seine Partnerin Hansi Burg ist dann ja auch zu ihm zurückgekehrt.

Hätte er nicht aus Liebe und Loyalität gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Nazideutschland verlassen müssen?

Ich glaube, Hans Albers war ein Mensch mit einem großen Herzen, und er hat Hansi sehr geliebt, obwohl er sicher auch hinter anderen Röcken her war. Aber dass er auch bewusst weggeschaut hat bei bestimmten Dingen oder negiert hat, wie sehr er Teil des Systems war, zeigen wir im Film ja sehr deutlich.

Wie bewerten Sie sein Handeln?

Es ist so leicht, mit großem Abstand über einen anderen zu urteilen. Die Frage, wie viel Haltung braucht der Mensch, lässt sich aber definitiv in die heutige Zeit übersetzen. Man sollte sich schon fragen, warum derzeit in vielen Ländern ein solcher Rechtsruck stattfindet. Wenn heute alle wieder den Kopf in den Sand stecken, geht das wieder los. Wir leben in einer wahnsinnig populistischen Zeit, wo jeder auf den anderen losgeht und keine Grautöne mehr existieren. Das Wichtigste ist, dass man sich immer wieder selber hinterfragt und nicht wie im Populismus mit dem Finger auf andere zeigt.

Hans Albers verkörperte Heldenfiguren, auch Sie haben bereits viele Heldenrollen verkörpert. Was sind für Sie Helden unserer Zeit?

Mein Schwiegervater hat zu mir mal gesagt: Der wahre Held ist nicht der Tollkühne. Der wahre Held ist derjenige, der Angst hat und sie überwindet. Das kann es im Kleinen wie im Großen geben. Das kann ein Sportler vor dem Wettkampf sein, aber auch Leute, die für andere einstehen und nicht nur an sich selber denken, wie zum Beispiel Mediziner und Pflegepersonal in der Corona-Krise. Und daran versuche ich, bei meinen Heldendarstellungen anzuknüpfen. Ich will Helden menschlich wirken lassen und ihnen auch dunkle Seiten geben, um für den Zuschauer die Distanz zu den Figuren aufzuheben.

Wie sind Sie bislang durch die Corona-Krise gekommen?

Ich drehe ja häufig internationale Großproduktionen. Das ist zurzeit natürlich besonders schwierig. Ich habe 2020 einige Projekte verloren, aber ich möchte wirklich nicht jammern – es wird auch eine Zeit danach geben, und ich habe ja trotzdem gearbeitet. Ich habe unter anderem die französisch-deutsche Miniserie „Ein paar Tage Licht“ fertiggestellt, die demnächst im ZDF läuft. Außerdem habe ich die dritte Staffel von „Die purpurnen Flüsse“ und eine französische Serie gedreht. Und 2021 geht es, so Gott will, weiter.

Zur Person: Ken Duken kam 1979 in Heidelberg zur Welt und wird oft als der deutsche Brad Pitt bezeichnet. Seine erste große Rolle hatte er 1999 im Film „Schlaraffenland“ an der Seite von Franka Potente. Seitdem spielte der 41-Jährige in vielen deutschen und internationalen Produktionen wie Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ oder der Komödie „Frau Müller muss weg“. Ken Duken ist verheiratet und hat einen Sohn. Er lebt mit seiner Familie in Berlin.

