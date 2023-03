Der 61-Jährige liegt seit knapp zwei Wochen auf der Intensivstation im Koma. Nun wurden seiner Familie lebensbeendende Maßnahmen empfohlen.

Nach Aneurysma

Keine Hoffnung mehr für Hollywood-Schauspieler Tom Sizemore

Der 61-Jährige liegt seit knapp zwei Wochen auf der Intensivstation im Koma. Nun wurden seiner Familie lebensbeendende Maßnahmen empfohlen.

(dme) – Der 61-jährige US-Schauspieler Tom Sizemore liegt nach einem Hirnaneurysma im kalifornischen Providence Saint Joseph Medical Center auf der Intensivstation im Koma. Wie sein Sprecher nun mitteilte, sei Sizemores Familie darüber informiert worden, dass es keine Hoffnung mehr gebe. Lebensbeendende Maßnahmen wurden empfohlen.

Die Familie des US-Schauspielers berate sich über das weitere Vorgehen und bat die Öffentlichkeit um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit. Der 61-Jährige war am 18. Februar in der Nacht bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden.

Sizemore spielte in zahlreichen Hollywood-Filmen mit, unter anderem an der Seite von Tom Hanks in „Der Soldat James Ryan“. Außerdem wirkte er in Michael Mann's „Heat“, „Staatsfeind Nr. 1.“, „Pearl Harbor“ und „Black Hawk Down“ mit. Seine letzte größere Rolle war in der US-Serie „Twin Peaks“ im Jahr 2017.







