Medienexperten warnen

Kaum Klimawandel in der „Tagesschau“

Eine neue Studie der Universität Hamburg zeigt: Im Fernsehen wird viel zu wenig über die drohende Katastrophe berichtet.

Von Martin Weber



Flutkatastrophen, Hitzewellen und Waldbrände: Die Auswirkungen des Klimawandels spielen auch im Fernsehen eine immer größere Rolle. Doch werden die TV-Nachrichten und andere Sendungen der Dimension der drohenden Klimakatastrophe gerecht? Mitnichten, behauptet jetzt eine Studie der Universität Hamburg, die in der Fachzeitschrift „Media Perspektiven“ erschienen ist.

„Das strukturelle Problem Klimawandel scheint im Strudel kurzfristiger Ereignisse unterzugehen, denen mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird“, schreiben die Hamburger Medienexperten in ihrer umfassenden Studie, für die sie die Berichterstattung öffentlich-rechtlicher Fernsehsender Deutschlands über einen Zeitraum von 15 Jahren ausgewertet haben. „Die analysierten Fernsehprogramme sind bislang noch weit davon entfernt, das Klima als ein wirkliches Top- und Querschnittthema in ihrer Berichterstattung zu präsentieren“, heißt es in der Studie.

Quotenbringer im Fokus

Für ihre Untersuchung „Der Klimawandel im öffentlich-rechtlichen Fernsehen“ haben sich die Medienexperten der Universität Hamburg vor allem die „Tagesschau“ genau angesehen: Das Nachrichten-Flaggschiff der ARD wurde für den Zeitraum von 2007 bis 2022 ausgewertet, daneben wurde das Gesamtprogramm von Das Erste, dem ZDF und dem WDR von Juli 2021 bis September 2022 zusätzlich analysiert. Die Ergebnisse sind erschütternd: So wurde der Studie zufolge im Zehn-Jahres-Zeitraum von 2009 bis 2018 in der „Tagesschau“ kaum über den Klimawandel berichtet und wenn, dann meist nur im Zusammenhang mit Ereignissen wie der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 oder den jährlich stattfindenden UN-Klimakonferenzen.

„Es ist erkennbar, dass in den zehn Jahren von 2009 bis 2018 die Berichterstattung zum Thema eine Randerscheinung und kein Regelfall war“, heißt es in der Studie, und in Zahlen: „In den Jahren 2009 bis 2018 wurde in der Summe der Tage 8,2 Jahre lang in der Tagesschau nicht über das Klima berichtet.“ Diese Zahl sei insofern besonders bemerkenswert, „da für die Analyse nicht berücksichtigt wurde, ob der Klimawandel intensiv diskutiert wurde, sondern bereits die bloße Erwähnung gezählt wurde. Es lässt sich also zurecht von einem ‚verlorenen Jahrzehnt‘ für das Klima sprechen“, schreiben die Verfasser der Studie.

War der Klimawandel über einen Zeitraum von zehn Jahren in der wichtigsten deutschen Nachrichtensendung also so gut wie gar kein Thema, so wird seit 2018 in der „Tagesschau“ zwar intensiver über die Folgen der Erderwärmung berichtet, was laut der Untersuchung unter anderem mit der „starken Mobilisierung der Fridays-for-Future-Bewegung“ zusammenhängt. Insgesamt werde sowohl in der „Tagesschau“ als auch im Gesamtprogramm öffentlich-rechtlicher Sender aber immer noch viel zu wenig über die drohende Katastrophe informiert: „Das Thema Klima nahm 2021 und 2022 je nach Sendezeit zwischen ein Prozent und 2,4 Prozent des Gesamtprogramms von Das Erste, ZDF und WDR ein“, konstatiert die Untersuchung der Universität Hamburg.

Das ist im Vergleich mit anderen Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft arg knapp bemessen, sodass die Verfasser der Studie hier Nachholbedarf sehen: Zwar habe sich in den vergangenen fünf Jahren etwas getan und es werde im Fernsehen mehr über den Klimawandel berichtet. Es müsse aber „gleichzeitig darauf hingewiesen werden, dass noch viel Luft nach oben besteht, wenn man bedenkt, dass es sich um ein Problem handelt, dessen Bearbeitung über die zukünftige Lebensqualität der Menschheit entscheidet“, heißt es in der Studie.

