Kate Hudson spricht im Interview über die Arbeit mit Octavia Spencer, Vertrauen und Hobbypsychologie.

Panorama 1 4 Min.

Kate Hudson im Interview

„Ich habe traumatische Dinge erlebt“

Kate Hudson spricht im Interview über die Arbeit mit Octavia Spencer, Vertrauen und Hobbypsychologie.

Die meisten kennen die Tochter von Goldie Hawn als RomCom-Prinzessin mit sonnigem Gemüt. Jetzt kommt uns Kate Hudson aber mal anders: In der Apple-TV+-Serie „Truth Be Told“ spielt die 41-Jährige die narzisstische Medienmogulin Micah Keith, die es mit einem Mord zu tun bekommt. Oscarpreisträgerin Octavia Spencer ist das eigentliche Epizentrum der zehn Episoden, sie spielt eine Podcasterin, die sich mit Kriminalfällen beschäftigt und dabei ihr eigenes Leben riskiert. In der zweiten Staffel sucht ihre Kindheitsfreundin Micah ihren Rat und belastet dabei die Freundschaft immer stärker.

Interview: Mariam Schaghaghi

Kate Hudson, wie gefiel Ihnen die enge Zusammenarbeit mit Octavia Spencer? Ähnelt dieses Teamwork ein bisschen einer guten Ehe?

Das würde ich genau so unterschreiben. Ich war kurz davor, meinen Ehemann Danny für Octavia zu verlassen. Ich vermisse sie auch furchtbar. Ich weine nur ganz selten, wenn Dreharbeiten zu Ende gehen. Aber hier konnte ich meine Tränen am letzten Tag nicht zurückhalten.

Warum war dieser Dreh für Sie so intensiv?

Allein deshalb, weil wir während der Pandemie gedreht haben. Wir waren praktisch die ganze Zeit unter uns und hatten kaum Kontakt zur Außenwelt. Wir mussten uns gegenseitig den Rücken frei halten und füreinander da sein – es ging halt auch um unsere Gesundheit. Dadurch haben wir uns so eng verbunden gefühlt: Unsere Kollegen waren in der Zeit unsere Familie, und Octavia war die Clan-Chefin. Ich kann also nur bestätigen, dass wir eine wundervolle Ehe während der Dreharbeiten führten. (lacht)

Serien entpuppen sich oft als Wundertüten der Emotionen. Hier geht es um die Geschichte zweier Kindheitsfreundinnen. Fällt es Ihnen leicht, anderen Menschen zu vertrauen?

Vertrauen ist für mich die Grundlage von jeder Beziehung. Ohne Vertrauen können wir uns bei einem anderen Menschen nicht sicher fühlen. Vertrauen setzt Ehrlichkeit voraus – aber auch Ehrlichkeit zu sich selbst, damit andere einem vertrauen können. Wobei ich glaube, dass ich manchmal sogar zu ehrlich bin. (lacht) Ich sage immer allen sofort, was ich denke. Das ist nicht immer gut.

Sie haben Karriere gemacht, trotzdem hatten Sie vermutlich nicht immer so viel Selbstvertrauen wie jetzt. Oder wurde das Ihnen bereits in die Wiege gelegt?

Ich hatte in der Vergangenheit auch persönliche Herausforderungen zu meistern, an denen ich gewachsen bin. Diese Momente waren sicher wichtig für meine Entwicklung und haben mir den Weg für meine Zukunft geebnet. Allerdings wäre es nicht ehrlich von mir, wenn ich es bei dieser Antwort belasse. Die Wahrheit ist, dass ich früher traumatische Dinge erlebt habe. Vor diesem Trauma bin ich immer davongelaufen. Ich konnte die Wahrheit einfach nicht an mich ran lassen, und das hat mich auf Dauer kaputt gemacht. Vermutlich hätte ich damals hören müssen, dass es okay ist, wenn man verletzlich ist, wenn man seinen Schmerz annimmt, statt sich davor zu verschließen. Vielleicht hätte es mein restliches Leben etwas einfacher gemacht, wenn ich mich früher meinen Verletzungen gestellt hätte ...

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Sie sprechen wohl davon, dass Ihr leiblicher Vater sich nicht um Sie kümmerte. Kurt Russell wurde dann eine Vaterfigur für Sie ...

Ich glaube, dass viele junge Frauen ähnliche Probleme haben, dass sie sich vernachlässigt und im Stich gelassen fühlen. Ihnen allen möchte ich stellvertretend für mein jüngeres Ich sagen, dass es okay ist, wenn man seine Verletzlichkeit und den Schmerz annimmt. Wir können nicht heilen, wenn wir immer nur hart zu uns sind. Ich würde einer jungen Kate den Rat geben, viel sanfter zu sich selbst zu sein.

Wie gehen Sie heute mit Gefühlen wie Schmerz und Trauer um? Machen Sie das noch immer am liebsten mit sich selbst aus?

Es gibt Studien darüber, wie sehr es hilft, wenn man Menschen findet, mit denen man offen über seine Trauer sprechen kann. Wenn man diesen Kummer für sich behält, kann er zu Depressionen führen. Das Verarbeiten der Trauer ist unglaublich wichtig. Man muss das Gefühl nicht unbedingt auf Instagram verarbeiten, aber darüber zu sprechen kann sehr heilsam sein. Allerdings reden wir hier über Dinge, die weit über unsere Serie hinausgehen. „Truth Be Told“ ist dann doch einfach nur gute Unterhaltung, bei der man wissen will, wer der Mörder ist.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Was ist Ihre größte Leidenschaft neben Ihrer Familie und der Schauspielerei?

Andere Leute zu beobachten. Ich bin eigentlich eine Menschenbeobachterin, das ist meine größte Leidenschaft. Das bringt aber auch der Beruf mit sich, dass man sich gern mit den Gedanken anderer Menschen beschäftigt.

„Klimaschutz ist mir ein großes Anliegen“ Ihr neuer Kinofilm „Chaos Walking“, Klimaschutz und übersinnliche Fähigkeiten - die britische Schauspielerin Daisy Ridley im Gespräch.

Bisher waren Sie eher als Komödienqueen bekannt ...

Selbst in Komödien überlegt man sich, warum eine Figur jetzt diese und keine andere Entscheidung trifft. Gerade weil ich viele Filme über Beziehungen gedreht habe, ist das für mich so spannend. Was ich dabei herausgefunden habe, lässt sich so zusammen fassen: „Jeder Weg zur Liebe ist auch eine Reise zu verlorenen Teilen des eigenen Ich.“

Sind Sie im Hauptberuf doch Psychologin?

Die Psychologie von Beziehungen fasziniert mich einfach. Und außerdem habe ich jede Menge Therapie hinter mir. (lacht) Wenn wir mit jemandem vertraut und intim sind, ist das der einzige Ort, an dem wir mit uns selbst konfrontiert werden. Dort heilen unsere Wunden, dort entdecken wir, wer wir wirklich sind und beäugen uns kritisch. „Wo liegen unsere Fehler? Inwiefern beeinträchtigen wir andere Menschen?“ Sich zu verlieben bedeutet für mich auch, dass ich in meine eigentliche Welt eintrete.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.