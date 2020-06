Karpaten: Wiederkehr der Wildnis

Bären, Wölfe und jetzt auch Wisente. In den rumänischen Karpaten kämpft eine Naturschutz-Stiftung für den größten Wald-Nationalpark Europas.

von Win Schumacher

Die Wildnis beginnt direkt vor seiner Haustür. Von seinem Reiterhof in Sinca Noua blickt Christoph Promberger auf die nahen Fagaras-Berge, blühende Wiesen vor dunklen Waldhängen – ein vertrautes Panorama im rumänischen Siebenbürgen. Doch die Gegend hält für Naturbegeisterte weit mehr als idyllische Aussichten bereit. „Ein so riesiges Gebiet ohne Straßen und Siedlungen, in dem noch immer Wolf, Bär und Luchs leben“, sagt Promberger, „das ist in Europa ziemlich einzigartig.“

Der deutsche Forstwissenschaftler und Wildbiologe leitet zusammen mit seiner österreichischen Frau Barbara Promberger-Fürpaß die Fundatia Conservation Carpathia (FCC) ...