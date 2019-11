Der putzige Nachwuchs trägt den Namen "Halloween" in Anlehnung auf seinen Geburtstag am 31. Oktober.

Karlsruhe: Ein Zoo bekommt Nachwuchs

(sch/C) - Im Karlsruher Zoo gibt es Nachwuchs. Bereits am 31. Oktober hatte Mama Kathy in der Nacht nach acht Monaten Tragezeit ein gesundes Jungtier zur Welt gebracht. Passend zum Geburtstag ist der Name des kleinen Dickhäuters: Halloween.

Ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt, steht noch nicht fest, wie die Stadt Karlsruhe mitteilte. In den ersten Tagen nach der Geburt war das Dickhäuterhaus geschlossen, um Mutter und Jungtier etwas Ruhe zu gönnen. Seit Dienstag können Zoobesucher Halloween live sehen. Aktuell bringt der neue Bewohner 50 Kilogramm auf die Waage, Mama Kathy bringt es auf 1,8 Tonnen.