Klein-Luxemburg in den USA

Kardinal und Finanzministerin bei „Luxembourg Fest“ in Wisconsin

Feiern im knallroten Cabrio: Das Dorf Belgium im US-Staat Wisconsin empfing am Wochenende prominente Gäste aus dem Großherzogtum.

(jt) - Hoher Besuch in „Little Luxembourg“: Kardinal Jean-Claude Hollerich, Finanzministerin Yuriko Backes (DP) und der Abgeordnete Sven Clement (Piraten) nahmen am Wochenende am traditionellen „Luxembourg Fest“ im beschaulichen Städtchen Belgium im US-Bundesstaat Wisconsin teil. Gemeinsam mit den Botschaftern beider Länder, Thomas Barrett (USA) und Nicole Bintner (L), ließen die Gastgeber und Gäste die luxemburgisch-amerikanischen Beziehungen aufleben. Die Gemeinde nahe des Lake Michigan feiert dieses Jahr auch ihr 100-jähriges Bestehen.

Finanzministerin Backes und Botschafterin Bintner ließen sich bei einer Parade im knallroten Mustang-Cabrio durch die Main Street fahren und schwenkten dabei Luxemburg-Fahnen. Beim „Luxembourg Fest“ bekamen die Besucher neben kulturellen Aktivitäten auch verschiedene kulinarische Spezialitäten aus Luxemburg geboten. Ein besonderes Programm-Highlight war der „World’s Largest Treipen-Eating Contest“. Auch Lokalsender wie Fox6 News Milwaukee berichteten über das Event.

In der 2.200-Einwohner-Gemeinde Belgium, dessen Ortsschild den Schriftzug „Wëllkomm to Belgium - Home of Luxembourgers“ trägt, steht seit 2009 ein „Luxembourg American Cultural Center“. Das Kulturzentrum wurde gegründet, um das Erbe der luxemburgischen Einwanderer in den USA hochzuhalten und ihren Nachkommen in vierter und fünfter Generation Kultur, Tradition und Geschichte des Großherzogtums näherzubringen.

Ende des 19. Jahrhunderts waren viele luxemburgische Familien aus dem damals verarmten Luxemburg nach Amerika ausgewandert, mit der Hoffnung auf ein besseres und sorgenfreies Leben. Viele von ihnen kamen durch Bekannte nach Chicago und zogen von dort weiter in den Mittleren Westen, berichtet cathol.lu.



In den vergangenen Jahren bekam Belgium wiederholt Besuch von ranghohen Persönlichkeiten aus Luxemburg. Für Kardinal Hollerich war der Aufenthalt in Belgium die Endstation einer zweiwöchigen Pastoralreise durch den Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Der Erzbischof von Luxemburg besuchte dabei Städte wie Chicago und Aurora in Illinois und kleinere Gemeinden in Iowa, Minnesota und Wisconsin.

