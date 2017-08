von Rudolf Hermann (Hudiksvall)

„Touch of Stardom“ bockt. Dabei war bis zum dritten Hindernis alles glatt gegangen, mit flottem Tempo, gutem Anlauf, sauberen Sprüngen. Doch nun scheint irgendwie der Faden gerissen. Mit sanftem Druck versucht Rickard Wilhelmsson, seinen Trumpf in der Springkonkurrenz zurück in den Wettbewerb zu bringen. Doch „Touch of Stardom“ steht zuerst wie angewurzelt da, und dann schert das Schlitzohr nach links aus und versucht, das Hindernis einfach zu umgehen.

Das klingt wie eine Szene aus dem Springreiten, und im Prinzip ist es das auch ...