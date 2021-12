Papst Franziskus wird sich voraussichtlich im kommenden Jahr um Aussöhnung mit den inigenen Völkern Kanadas bemühen.

Versöhnung mit Indigenen

Kanadas Bischöfe erwarten Papstbesuch 2022

Papst Franziskus wird sich voraussichtlich im kommenden Jahr um Aussöhnung mit den inigenen Völkern Kanadas bemühen.

(KNA) - Papst Franziskus wird womöglich im kommenden Jahr zu einem Versöhnungsbesuch mit den indigenen Völkern nach Kanada reisen. Das berichtet das Online-Portal „Crux“ (Montag Ortszeit) unter Berufung auf den Vorsitzenden der Kanadischen Bischofskonferenz, Bischof Raymond Poisson. Die Papstvisite werde wahrscheinlich kurz nach einem Besuch einer Delegation Indigener gemeinsam mit kanadischen Bischöfen in Rom erfolgen.

Ende Oktober hatte Franziskus in einer offiziellen Vatikan-Mitteilung grundsätzliche „Bereitschaft“ signalisiert, „zu gegebener Zeit“ nach Kanada zu reisen. Diese Formulierungen wählte das Kirchenoberhaupt als Reaktion auf eine Einladung der Kanadischen Bischofskonferenz. Ein konkreter Termin wurde nicht genannt.

Auf dem Grundstück der früheren Kamloops Indian Residential School haben Spezialisten die Überreste von 215 indigenen Kindern entdeckt. Foto: Andrew Snucins/The Canadian Pres

Der ursprünglich für diesen Monat geplante Besuch der kanadischen Bischöfe und Indigenenvertreter im Vatikan war unter Verweis auf die Corona-Lage kurzfristig verschoben worden. Lediglich die Spitze der Bischofskonferenz, der Vorsitzende Poisson, Vize Terrence McGrattan sowie die beiden Generalsekretäre Frank Leo und Jean Vezina, kamen vergangene Woche nach Rom. Die kanadischen Bischöfe prüfen mit dem Vatikan derzeit Alternativen für einen Nachholtermin des Besuchs in Rom.

Dieser sowie mögliche Reisepläne stehen vor dem Hintergrund Hunderter Leichenfunde auf dem Grund und Boden ehemaliger katholischer Residential Schools (Zwangsinternate) für indigene Kinder. In den Einrichtungen sollten indigene Mädchen und Jungen unterrichtet und an die Gesellschaft und Kultur der europäischen Einwanderer angepasst werden. Betreiber waren zumeist die Kirchen; das Geld kam vom Staat. Seit Mai 2021 wurden auf Geländen ehemaliger Heime sterbliche Überreste von mehr als 1.000 Kindern entdeckt.

Unterdessen stellte Kanada (Montag Ortszeit) 40 Milliarden Kanadische Dollar (rund 27 Milliarden Euro) als Entschädigungszahlungen für indigene Familien in Aussicht. Damit komme der Staat einem Beschluss des obersten Gerichts von 2016 nach, den die Richter im Sommer erneut bekräftigt hatten, wie der Sender BBC berichtet.

Die von Kanadas Regierung 2008 eingesetzte Wahrheits- und Versöhnungskommission zählte damals 139 Einrichtungen, die indigene Kinder zwangsweise besuchen mussten. Die Mehrzahl wurde von der katholischen Kirche geführt. Die letzten davon wurden 1996 geschlossen; schätzungsweise 150.000 Kinder waren betroffen. Mit Pater Ildephonse Calmus war auch ein Luxemburger Teil dieses Systems: Der Benediktiner war in den 1920er-Jahren Schulleiter der „Christie Indian School“ in Kakawis auf Vancouver Island in der Provinz British Columbia.

Seit den jüngsten Entdeckungen steht das Thema wieder im Fokus, in Kanada wie auch international. Die Kirche bat im September um Entschuldigung für das Leid, das durch ihre Beteiligung am früheren Internatssystem verursacht wurde. In dem Zusammenhang wurden auch Forderungen an den Papst laut, er solle zu dem Thema Stellung beziehen und nach Kanada kommen.