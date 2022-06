Um das kalifornische Artenschutzgesetz auch auf staatenbildende Insekten auszudehnen, geht man in dem Staat aktuell ungewöhnliche Wege.

Tierschutz

Kalifornien macht Bienen und Hummeln zu Fischen

Dustin MERTES Um das kalifornische Artenschutzgesetz auch auf staatenbildende Insekten auszudehnen, geht man in dem Staat aktuell ungewöhnliche Wege.

(dme) - Hummeln und Bienen werden eigentlich als staatenbildende Insekten klassifiziert. In Kalifornien werden sie nun zu Fischen, zumindest vor dem Gesetz. Das hat ein kalifornisches Gericht entschieden, wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung berichtet. Dabei geht es vor allem um den Schutz der Tiere.

Die zuständige Behörde Fish and Game Commission will Bienen und Hummeln im Staat besser schützen. Im Rahmen des kalifornischen Artenschutzgesetzes kann sie dies aber nur bei Vögeln, Säugetieren, Fischen, Amphibien, Reptilien und Pflanzen. Insekten gehören nicht dazu. Daher bedient man sich in Kalifornien nun eines Tricks.

Bauernverbände klagen

EU nimmt Pestizide erneut unter die Lupe Bienen bestäuben einen Großteil unserer angebauten Pflanzen. Zum Schutz der Insekten hat die EU schon länger den Einsatz bestimmter Pestizide beschränkt. Jetzt prüft die Kommission neue Informationen - eine wichtige Studie dazu gibt es schon.

„Obwohl der Begriff 'Fisch' umgangssprachlich und allgemein als Bezeichnung für aquatische Arten verstanden wird“, gehe es im vorliegenden Fall eher darum, „den Schutzzweck des Gesetzes zu erkennen, als um die Alltagssprache“, wie die Richter des Berufungsgerichts in Sacramento in der Süddeutschen zitiert werden. Seit Jahrzehnten wird die juristische Definition von Fisch deswegen in dem Westküsten-Bundesstaat stetig ausgedehnt, so dass nun auch Hummeln und Bienen dazugehören sollen.

Sieben Bauernverbände klagten gegen den Beschluss, obwohl ihr Geschäft maßgeblich von Hummeln und Bienen abhängt, deren Zahl auch in den USA stetig abnimmt. Schon jetzt werden Bienenstöcke in Lastwagen und sogar Flugzeugen durchs ganze Land transportiert, um Mandelhaine und Obstplantagen gegen Geld zu bestäuben. Wenn die Insekten unter besonderem Schutz stehen, könnte es für die gewachsene Bestäubungs-Industrie schwieriger werden. Außerdem könnten verschiedene Pestizide verboten werden, die sich schädlich auf Bienen und Hummeln auswirken.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.