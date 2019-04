Auf der deutschen A3 machten Beamte am Mittwoch eine kuriose Entdeckung: Ein Fahrer war mit einem Känguru, zwei Eulen, sechs Gänsen und zehn Enten unterwegs.

Känguru an Bord - Polizei stoppt Fahrer

(dpa/SC) - Auf der Autobahn nahe dem süddeutschen Würzburg in Bayern hat die Polizei gegen ein Känguru und andere exotische Tiere sichergestellt. Der Streife der der Verkehrspolizei Biebelried fiel am Mittwochabend gegen 23 Uhr ein Wagen auf, der auf der A3 in Richtung Nürnberg unterwegs war und offensichtlich Schwierigkeiten damit hatte, in seiner Spur zu bleiben.

Sie winkten den Wagen auf einen Parkplatz, um den Fahrer zu kontrollieren. Als die Beamten sich den PKW näher ansahen, staunten sie nicht schlecht: Der 62 Jahre alte Fahrer transportierte ein etwa einen halben Meter großes Bennett-Känguru sei zusammen mit zwei westsibirischen Eulen, sechs Nonnengänsen und zehn Enten in seinem Auto. Der Mann erklärte den Beamten, er sei Tierarzt und habe die Tiere in den Niederlanden und Belgien gekauft und nach Tschechien bringen wollen. Er habe die Tiere zu Zuchtzwecken nutzen wollen.



Weil der Mann weder Impfbescheinigungen noch andere Seuchendokumente für die Tiere hatte, beschlagnahmten sie die Beamten am Mittwochabend auf dem Autobahnparkplatz. Die Tiere hätten die Nacht in Kisten bei einer Verkehrspolizeiinspektion verbracht, sagte ein Sprecher. Laut Polizei wären die Tiere verstört und befänden sich in keinem guten Zustand. Am Donnerstag wird ein Tierarzt die Exoten genauer untersuchen. Gegen den Fahrer wird inzwischen ermittelt.