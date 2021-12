Wenn die Kinder in Oimjakon wegen der Kälte nicht zur Schüle müssen, wird der Winter wirklich kalt: Die Regel gilt ab -55 Grad Celsius.

Oimjakon/Jakutien

"Kältefrei" im Dorf der "heißen Quelle"

Tom RÜDELL Wenn die Kinder in Oimjakon wegen der Kälte nicht zur Schüle müssen, wird der Winter wirklich kalt: Die Regel gilt ab -55 Grad Celsius.

Die kalten Fakten zuerst: Oimjakon liegt in der russischen Teilrepublik Sacha in Jakutien, knapp 700 Kilometer östlich von Jakutsk, und hat weniger als 500 Einwohner. Ein Ort, für den die Weltöffentlichkeit sich nicht sonderlich interessieren würde, wäre da nicht das Wetter: Oimjakon ist der kälteste Ort der (bewohnten) Welt.

„Kalt“ heißt in dem Fall: Die tiefste jemals gemessene Temperatur beträgt -67,8 Grad Celsius. Dieser Wert stammt aus dem Jahr 1933 und ist offiziell anerkannt. In Oimjakon selbst gehen sie - inoffiziell - sogar noch ein bisschen weiter und brüsten sich an einem Denkmal mit 71,2 Minusgraden. Die sind aber nur eine Hochrechnung aus dem Jahr 1926, und auch das weiß niemand so genau.

So oder so: Oimjakon ist kalt. Nur wer unbedingt muss, geht vor die Tür. Wer sich das Gesicht nicht verhüllt, riskiert in kürzester Zeit Erfrierungen. Brillen frieren fest, der Atem wird zu Eis. Gemüse anbauen ist unmöglich, also steht viel Fleisch und Fisch auf dem Speiseplan. Wer graben muss, zum Beispiel für eine Beerdigung, muss erst ein Lagerfeuer anzünden, um den Permafrost aufzutauen.

Kältefrei für 107 Schüler

In der vergangenen Woche war Oimjakon wieder einmal auf Rekordkurs: Alle 107 Schüler der örtlichen Schule, die aus dem Dorf selbst und der Umgebung kommen, hatten kältefrei und durften zuhause bleiben. Diese Regel gilt für ältere Schüler ab minus 55 Grad Celsius, für jüngere ab minus 53 Grad, so berichtet es die „Siberian Times“. Das Thermometer habe zwischenzeitlich minus 60 erreicht.

Irgendwo dazwischen lag die Temperatur laut der Zeitung, als einige Bürger von Oimjakon einem speziellen Vergnügen nachgingen: einem Bad in einem der Zuflüsse der Indigirka bei minus 57 Grad, unter den strengen Augen von „Djed Moros“, Väterchen Frost. Ein Loch hacken mussten sie dafür übrigens nicht, denn die Wassertemperatur liegt auch im Winter bei etwa 1 bis 2 Grad Celsius. Das trug dem kältesten Ort der Welt auch seinen eher unpassenden Namen ein: Oimjakon bedeutet auf Jakutisch „heiße Quellen“.





Foto: Ilya Varlamov / Oymyakon Sakha Rebublic, Russia / via Wikimedia Commons / CC BY-SA.40

