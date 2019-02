Ausgerechnet als der EU-Kommissionspräsident in Scharm el Scheich vor der Presse spricht, klingelt sein Telefon. Juncker nimmt es mit seinem typischen Humor.

Juncker: "Ech sin op der Pressekonferenz"

Der Schauplatz ist der Gipfel zwischen der EU und der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el Scheich am Montagnachmittag. Gemeinsam mit EU-Ratspräsident Donald Tusk, dem ägyptischen Staatspräsidenten Abdel Fatah al-Sisi und dem Chef der Arabischen Liga, Ahmed Abdul Gheit steht der EU-Kommissionspräsident vor der Presse und spricht gerade über Austauschstudenten und das Erasmusprogramm, als er sagt, er müsse unterbrechen, weil sein Handy klingelt.







Man hört wie er auf luxemburgisch sagt, er sei gerade bei der Pressekonferenz. Nachdem er aufgelegt hat, meint er schelmisch "It was the usual suspect - it was my wife". Es war anscheinend der "übliche Verdächtige" - seine Ehefrau Christiane. Der Saal lacht. Abschließend meint er "I have to stop here, because she will not stop there" - "Ich muss hier aufhören, weil sie dort nicht aufhört."

Juncker hat einmal mehr gezeigt, dass sein typischer Humor und die Art und Weise, mit solchen Situationen umzugehen ihm nicht verloren gegangen sind. Oder war das Ganze doch nur ein inszenierter Gag? Eigentlich hätte er das Telefon ja einfach auf stumm schalten können.