Juncker adoptiert Hund und wird im Netz gefeiert

Jörg TSCHÜRTZ "Ein Mensch mit Herz": Jean-Claude Juncker und Ehefrau Christiane haben am Wochenende ihr neues Haustier persönlich aus Bayern abgeholt.

Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, und Ehefrau Christiane Frising haben ein neues Haustier: Das Paar fuhr vergangenes Wochenende privat nach Vilseck in die Oberpfalz, um einen Hund aus einem Tierheim abzuholen, wie unter anderem der "Bayerische Rundfunk" meldet.

"Caruso" hat in Capellen ein neues Zuhause gefunden. Bild: Franz von Assisi Hundenothilfe e.V.

Die "Franz von Assisi Hundenothilfe" hatte den Mischling aus einer Tötungsstation in Spanien gerettet und in die Oberpfalz gebracht. Über eine Empfehlung erfuhren die Junckers von den Tätigkeiten des Vereins und ließen es sich nicht nehmen, ihren neuen "Gesellen" persönlich abzuholen. Mittlerweile hat sich der Mischling gut in seiner neuen Heimat Luxemburg eingelebt, erklärte die Vermittlerin und Vereinsvorsitzende Ulrike Pfosch am Donnerstag dem Sender. Es sei imponierend, sagte Pfosch, dass eine so hohe Persönlichkeit 530 Kilometer Autofahrt auf sich nehme. Dies sei eine große Wertschätzung für das Tier und die Arbeit des Vereins. Das Ehepaar taufte ihr neues Haushaltsmitglied auf den Namen "Caruso".



Auf den sozialen Netzwerken wurde die Geschichte über die "Hunde-Adoption" im Hause Juncker weitgehend positiv aufgenommen. Viele Nutzer zeigten sich begeistert von der Tierliebe des früheren luxemburgischen Regierungschefs und seiner Ehefrau. "Er wird es bei den beiden sicher gut haben", schreibt eine Nutzerin bei Facebook. Ein anderer Kommentar lautete: "Ein Mensch mit Herz".