Julie Gautier: „Es ist noch immer nicht genug“

Nicole WERKMEISTER Freitaucherin und Filmemacherin Julie Gautier spricht im Interview über ihren Beitrag zur Ocean Film Tour und den alltäglichen Umweltschutz.

Geboren als Tochter eines Speerfischers auf La Réunion, ist Wasser ihr Element. Dennoch hat Freitaucherin Julie Gautier eine zweite und dritte Leidenschaft: das Filmemachen und Tanzen. All das verband die 39-Jährige, die mit ihrem Lebensgefährten, Taucher Guillaume Néry, in Nice wohnt, bereits in ihrem Kurzfilm AMA. In der Dokumentation „Julie“, die während der diesjährigen Ocean Film Tour am 30. März in Luxemburg zu sehen ist, gewährt sie Einblick in ihr Leben und ihre Arbeit. Das „Luxemburger Wort“ hat Julie Gautier nach dem Tour-Auftakt in München getroffen.

Julie Gautier, welche Botschaft möchten Sie mit dem Film „Julie“ vermitteln?

Dieser Film erzählt die Geschichte über die Person hinter der Kamera. Weil der Kurzfilm AMA, in dem ich unter Wasser tanze, für mich sehr wichtig ist und die Botschaft, die ich damit verbinden wollte, sehr universell ist, fand ich es interessant darüber zu sprechen, wer ich bin und weshalb ich diesen Film gemacht habe. Meine Beziehung zur Natur, zu anderen Menschen und zu meinem Lebensgefährten Guillaume haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Beispielsweise bin ich manchmal zu schüchtern, darüber zu sprechen, dass ich Speerfischerin bin, weil viele Menschen diese Praktik verurteilen. Für mich ist es aber eine sehr natürliche und gesunde Aktivität. Sie ist Teil des Erbes meines Vaters. Den eigenen Fisch zu fangen und ihn mit der Familie und Freunden zu teilen, erfüllt mich mit Freude und Stolz. Daher geht es im Film auch darum, zu akzeptieren, wer wir sind, und uns nicht vor Verurteilung zu fürchten.

Zurzeit erleben wir enorme Veränderungen – im Klima und in den Ozeanen. Wie nehmen Sie diese Veränderungen wahr?

Ich bin auf La Réunion aufgewachsen und habe auch auf Mayotte, einer kleinen Insel im Indischen Ozean mit der zweitgrößten Lagune der Welt, gelebt. Ich habe dort wunderschöne Korallenriffe gesehen, Fischschwärme, Wale und Manatis. Wir dachten, das alles würde es ewig geben, aber als ich zehn Jahre später zurückkam, waren die Korallen verblichen und die vielen kleinen Fische verschwunden. Ich dachte, meine Kinder könnten die Schönheit, dich ich gesehen hatte, niemals erleben. Aber schließlich erholten sich die Riffe und einige Fischarten kehrten zurück. Ich habe seitdem viele Meeresgegenden besucht, und obwohl darunter auch zahlreiche geschädigte Gebiete waren, gibt es noch immer wunderschöne Orte, die wir schützen müssen.



Julie, porträtiert von ihrem Lebensgefährten Guillaume Néry.

Kürzlich wurde ein gestrandeter Wal an der philippinischen Küste entdeckt, der durch 40 Kilogramm Plastik in seinem Magen zu Tode gekommen war. Haben Sie selbst Begegnung mit Plastik in den Meeren gemacht?

Ich bin schon vor den Philippinen getaucht. Für unser Projekt „One Breath Around the World“ haben wir die Bajaos besucht, das älteste Fischervolk der Meere. Sie jagen nach Fischen in mehr als 30 Meter Tiefe. Und das nur, um so winzige Beute wie Falterfische zu fangen. Das einzige, was in Folge von Überfischung, Dynamit-Fischen und Verschmutzung noch übrig ist. Ich habe mich – stellvertretend für uns wohlhabende Menschen, die unsere Welt zerstören – wirklich geschämt. Ich habe diese Männer mitten zwischen Plastik und Müll schwimmen sehen, ohne dass sie sich daran gestört hätten. Die Verschmutzung ist zu einem Teil ihrer täglichen Umgebung geworden. Wir sind keine Zeugen des Klimawandels. Diese Menschen sind es – und die ersten, die darunter leiden müssen. Das ist nicht fair.

Ein Start-up-Unternehmen versucht seit einiger Zeit, mit speziellen Booten schwimmendes Plastik von der Meeresoberfläche abzusaugen. Ist das eine Lösung?

Ja, natürlich sind alle Initiativen, um die Meere vom Plastik zu befreien, gut. Aber das ist nicht genug. Das Problem entsteht nicht einmal durch die Verbraucher, sondern die mächtige Lobby, die weiterhin Plastik produziert, obwohl es bereits Alternativen zu diesem Material gibt. Wenn wir wirklich in der uns noch verbleibenden Zeit eine Änderung bewirken wollen, muss jede Regierung den Einsatz von Plastikverpackungen sofort verbieten. Aber das ist natürlich eine Utopie. Es ist zu viel Geld im Spiel.

Wie kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Meere zu schützen?

Der einzige Weg, die Meere – und uns selbst – zu retten, ist unser Konsumverhalten drastisch zu ändern. Wir müssen damit aufhören, Sachen aus der ganzen Welt zu essen, wir müssen uns im Klaren darüber sein, was wichtig ist und was nicht – und weniger konsumieren. Wir müssen damit aufhören, uns wie verzogene Kinder zu benehmen. Ich schließe mich da ein. Denn auch wenn ich mich bemühe: Es ist noch immer nicht genug.



