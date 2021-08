Julia Koschitz über die Serie „Am Anschlag“, vorgetäuschte Fressattacken und warum sie sich gut entschuldigen kann.

Panorama 5 Min.

Julia Koschitz im Interview

„Bei Kränkungen ziehe ich mich zurück“

Julia Koschitz über die Serie „Am Anschlag“, vorgetäuschte Fressattacken und warum sie sich gut entschuldigen kann.

In einem belebten Einkaufscenter fallen Schüsse und es bricht Panik aus, doch wer hat geschossen? Die sechsteilige Serie „Am Anschlag – Die Macht der Kränkung“, die am 24. und 25. August bei ZDFneo zu sehen ist, stellt dem Zuschauer sechs Menschen vor, die als Täter infrage kommen. Jede dieser Personen hat irgendwann eine tiefsitzende Kränkung erfahren, die der Grund für den Gewaltausbruch sein könnte. In der auf dem Sachbuch „Die Macht der Kränkung“ von Reinhard Haller basierenden Miniserie spielt TV-Star Julia Koschitz eine dieser sechs Verdächtigen.

Interview: Martin Weber

Julia Koschitz, in der Miniserie „Am Anschlag“ spielen Sie eine Karrierefrau, die an Bulimie leidet – eine herausfordernde Rolle, oder?

Ja, eine schöne Herausforderung. Die von mir gespielte Mira ist eine sehr intelligente, ambitionierte und nach außen hart wirkende Frau, die sich in einer Männerwelt behaupten muss. In Wirklichkeit ist sie verletzlich und ohne jegliches Selbstvertrauen. Als Kind wurde sie von ihren Eltern stark unter Druck gesetzt, als Erwachsene setzt sie sich nun selbst extrem unter Druck. Die Bulimie ist für sie ein Ventil, um diesen Druck abzulassen.

Mussten Sie sich überwinden, Miras Fressattacken auf dem Klo mit anschließendem Erbrechen zu spielen?

Ja, ein bisschen schon, auch wenn man beim Drehen vieles faken kann. Abgesehen davon, dass einem irgendwann selber schlecht wird, war ich beeindruckt, wie gewalttätig dieser Akt des zwanghaften, maßlosen Essens mir vorkam. Das Erbrechen schien mir dagegen eine Erlösung.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

In der Serie geht es um Menschen, die gekränkt werden. Unter welcher Kränkung leidet Mira?

Es beginnt mit ihrem Kollegen, der ihr eine Idee, die sie entwickelt hat, vor der Nase wegschnappt und vor dem Kunden als seine ausgibt. Damit macht er ihre Chance auf Beförderung zunichte und degradiert sie professionell wie persönlich. Dass es auch noch der Kollege ist, mit dem sie eine Affäre hat, macht es noch schlimmer. Doch die eigentliche Urkränkung, unter der sie leidet, rührt aus ihrer Vergangenheit und dem Gefühl, dass ihre Eltern sie nicht geliebt und beschützt haben.

Glauben Sie, dass alle fundamentalen Kränkungen in der Kindheit entstehen?

Ich glaube schon, dass eine gewisse Disposition vor allem in der Kindheit und Jugend gelegt wird. Wie viel der genetische Anteil unserer Persönlichkeit auch ausmacht, die Erfahrungen, die man als Kind macht, sind sicher prägend fürs ganze Leben. Mögliche Verletzungen, die in frühen Jahren entstanden sind, werden wir später in Form von kleinen Kränkungen immer wieder erleben.

Es gibt ein paar emotionale Fallen, in die ich schneller tappe als andere.

Mira reagiert mit Fressattacken auf Kränkungen. Und Sie?

Ich denke, ich ziehe mich erst mal zurück. Ich bin jemand, der immer alles verstehen will, auch wenn ich angegriffen werde – ich will verstehen, was mir der andere damit sagen will.

Sind Sie schnell gekränkt?

Es gibt bei jedem Menschen bestimmte Themen, bei denen er oder sie empfindlicher ist, das ist natürlich auch bei mir so. Es gibt ein paar emotionale Fallen, in die ich schneller tappe als andere, während ich manche Angriffe oder Seitenhiebe, auf die ein anderer anspringt, vielleicht gar nicht so ernst nehme.

Manche Kränkungen verfolgen einen das ganze Leben, heißt es. Glauben Sie das auch?

Ja. Bei manchen ist es die eine traumatisierende Erfahrung, bei anderen sind es viele kleinere Begebenheiten, die zusammenkommen und einen wunden Punkt hinterlassen. Der eine, vielleicht besonders plastische Vorfall, der einem immer wieder in den Sinn kommt, steht dabei nur stellvertretend für einen ganzen Entwicklungsprozess.

Ist Humor wichtig?

Klar, weil er erst mal Druck rausnimmt, weil Lachen nicht nur ein gutes Ventil, sondern auch ein Kommunikationsangebot ist. Auf diese Weise kann man vielleicht Missverständnisse auflösen.

Ich bin jemand, der immer alles verstehen will, auch wenn ich angegriffen werde.

Gehören Sie zu den Menschen, die sich mehr darüber grämen, wenn sie gekränkt worden sind, oder aber zu denen, die besonders darunter leiden, wenn sie einen anderen gekränkt haben?

Ich denke zu denen, die langfristiger darunter leiden, einen anderen gekränkt zu haben. Es bleibt dann meiner Fantasie überlassen, was ich dem anderen damit angetan haben mag, auch wenn es nur aus Versehen war.

Können Sie sich gut entschuldigen?

Ja, schon. Ich habe keinerlei Problem damit, einen anderen um Verzeihung zu bitten, wenn ich weiß, dass ich was verbockt habe. Ich habe mich vorhin am Tisch gestoßen und mich beim Tisch entschuldigt. Vielleicht sollte ich lieber mal drüber nachdenken. (lacht)

„Wir beim Fernsehen sind auch nur Menschen“ „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers spricht über ihren Job als Reisereporterin, riskante Aktionen und ihre Vorfreude auf die Kartoffelernte.

Vor allem in den sozialen Medien gehören Kränkungen zum Alltag, permanent werden dort Menschen gekränkt oder fühlen sich gekränkt. Wie bewerten Sie das?

Das ist ein weites Feld. Ich glaube, dass Menschen zu allen Zeiten eine Form gefunden haben, andere zu kränken, ob bewusst oder unbewusst. Soziale Medien sind natürlich riesige Verstärker, man teilt eine Information genauso wie eine Beleidigung. Das funktioniert anonym, was viel leichter geht und für die Betroffenen schwer auszuhalten ist. Es kommt drauf an, wie man mit sozialen Medien umgeht. Eine gewisse Distanz ist entscheidend – die kann man lernen.

Sind Sie viel bei Facebook und Co. unterwegs?

Nein, nicht so sehr. Ich hole mir meine Informationen meistens aus der Zeitung, dem Radio und Podcasts oder aus Dokumentationen im Fernsehen und Streaming-Plattformen – oldschool eben. (lacht)

Zur Person Die Österreicherin Julia Koschitz wurde 1974 in Brüssel geboren, wuchs in Frankfurt am Main auf und arbeitete zunächst am Theater. Seit vielen Jahren steht die Schauspielerin vor der Kamera und hat schon in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt – für ihre Rolle als Todkranke im Beziehungsdrama „Pass gut auf ihn auf!“ wurde sie 2014 mit dem Deutschen Schauspielerpreis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet, vor zwei Jahren erhielt sie beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen den Preis für Schauspielkunst. Julia Koschitz lebt in München.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.