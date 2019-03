Der deutsche Schauspieler Jürgen Tarrach spricht im Interview über Rollenschubladen, seinen Job als TV-Ermittler in Lissabon und einen Kurzauftritt bei „James Bond“.

Jürgen Tarrach: „Privat bin ich ganz anders“

Interview: Cornelia Wystrichowski

Einsatz in Portugal: Jürgen Tarrach verkörpert in der Krimireihe „Der Lissabon-Krimi“ den abgehalfterten Anwalt Eduardo Silva, der eigentlich lieber Schach spielt und Kaffee trinkt als zu arbeiten. Jetzt zeigt die ARD zwei neue Folgen, „Dunkle Spuren“ (heute um 20.15 Uhr) und „Feuerteufel“ (4. April), in denen Silva wieder in der Stadt an der Tejo-Bucht ermittelt.

Jürgen Tarrach, in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht: „Jürgen Tarrach verkörpert vorwiegend Gestalten der etwas schmierigen Art.“ Wie finden Sie das?

Es gibt so vieles, was über einen geschrieben wird, das perlt an mir ab. Aber es ist nicht sehr charmant. Natürlich habe ich auch schmierige Charaktere gespielt, aber privat bin ich ganz anders, also was soll’s.

Sie selber haben mal gesagt, Sie seien nicht schön genug für bestimmte Rollen.

Ich empfinde mich nicht als gut aussehenden Mann, aber ich leide nicht darunter. Ich bin mit meinem Äußeren, soweit das möglich ist, im Reinen. Natürlich wäre ich gerne etwas schlanker, aber das wird im Alter immer schwieriger. Und dadurch, dass ich ein markanter Typ bin, belege ich ja auch eine Nische, ein ganz anderes Rollenfach, in das ich im Laufe der Zeit reingewachsen bin.



Wie kam es dazu?

Ich habe schon als junger Schauspieler gespürt, dass meine Zeit erst später kommt. Ich bin kein Schiller-Jüngling. Da gibt es so rasende, entbrannte Helden wie den Mortimer in „Maria Stuart“. Den habe ich mal gespielt, das war ein Riesenreinfall, weil ich das einfach nicht bin. Gott sei Dank war das in meiner Anfängerzeit am Theater und es erinnert sich heute keiner mehr.

Wie hat eigentlich die Nebenrolle, die Sie in dem James-Bond-Film „Casino Royale“ spielten, Ihre Karriere verändert?

Für meine Karriere hat es nicht mehr gebracht, als dass es in meiner Vita steht und toll aussieht. Es war ja auch nur eine winzige Rolle. Und ich hätte diese Rolle auch gar nicht bekommen, wenn nicht die zuständige Casterin gerade krank gewesen wäre. Die englische Casterin hat in ihrer Not alle Leute angerufen, die sie in Deutschland kannte, darunter war Claudia Michelsen, die mal in Hollywood gelebt hat. Als ich Claudia Michelsen zufällig bei einer Preisverleihung traf, fragte sie mich: „Hast Du Lust, drei Drehtage bei James Bond mitzumachen? Es ist nichts Besonders, aber die Bahamas sind auch mit dabei.“ Und dann habe ich natürlich sofort zugesagt. Und so kam es, dass ich mal bei „James Bond“ dabei war.

In der Reihe „Der Lissabon-Krimi“ spielen Sie dagegen einen portugiesischen Anwalt …

Ich bin dem Mediterranen schon lange verbunden, Frankreich und Italien waren schon immer Sehnsuchtsorte für mich, und ich habe seit Jahren ein Haus in Italien. Bei den Dreharbeiten in Portugal habe ich mich gefühlt wie ein Fisch im Wasser. Ich finde außerdem, dass ich nicht typisch deutsch aussehe und deshalb sehr gut in den Süden passe.



Fleißige Assistentin und Chauffeurin in einer Person: Márcia Amaya (Vidina Popov) steht Rechtsanwalt Silva stets zur Seite. Foto: ARD Degeto/Paulo Monteiro

Was beeindruckt Sie an Lissabon?

Die gesamte Atmosphäre mit den zauberhaften Menschen. Die Lissabonner sind gelassen, hilfsbereit, aber auch zurückhaltend und nicht so aufgedreht wie die Italiener. Es ist eine lässige Lebensart, man kann sich in der Stadt treiben lassen, bleibt mal an einem der wunderschönen Jugendstil-Kioske stehen, da kann man einen Galao, einen Milchkaffee, oder ein Bier trinken. Und die Schönheit der Stadt wird noch gesteigert durch die Melancholie, die sie ausstrahlt. Das Licht in Lissabon ist traumhaft. Wenn man in Deutschland „Fifty Shades of Grey“ hat, dann hat Lissabon 50 Pastelltöne oder mehr.

Sie sind nicht nur Schauspieler, sondern malen auch. Was reizt Sie am Malen?

Der Hauptgrund des Malens ist für mich, dass es im Gegensatz zur Schauspielerei beruhigt und kontemplativ ist, man kann sich da wunderbar verlieren. Die Motivwahl macht man selber, während man als Schauspieler ja immer von tausend Zufällen abhängig ist: Bekommt man die Rolle? Wer sind die Kollegen und Kolleginnen? Beim Malen ist man nur man selbst.



Haben Sie auch während der Dreharbeiten in Lissabon zu Pinsel und Palette gegriffen?

Ich habe erst später in Deutschland ein Motiv verarbeitet. Ich saß eines Sonntagmorgens in Lissabon, da habe ich unter Platanen gefrühstückt, und aus einem Lautsprecher kam ein Chanson. Es war wahnsinnig schön und traurig, die Sonne schaute auf die weiße Stadt – es war ein sehr melancholischer Moment. Zuhause habe ich das Plattencover nachgemalt, und jedes Mal wenn ich mir das Bild jetzt angucke, denke ich an diesen Moment in Lissabon zurück.

Sie haben inzwischen auch einige Lieder im Stil des Fado aufgenommen, der typisch portugiesischen Musik ...

Wir haben, inspiriert vom Fado, absolut neue Musik und Texte kreiert. Das Programm heißt „Zum Glück traurig“, und wir feiern mit dieser Musik ein melancholisches Lebensgefühl. Ich bin ein großer Liebhaber melancholischer Musik, so hatte ich auch schon einmal einen französischen Chanson-Abend ins Leben gerufen. Jetzt verwirklichen wir ein gehobenes Liedprogramm mit deutschen Texten in einer vollkommen neuen Instrumentierung: Portugiesische Gitarre, Konzertklavier und Cello im Stil des Fado. Wir werden im Umfeld der „Lissabon-Krimis“ drei Songs auf den üblichen Streaming- und Downloadplattformen veröffentlichen.

Zur Person: Jürgen Tarrach kam 1960 im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen zur Welt und studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Er arbeitete zunächst vornehmlich am Theater. Einem größeren Fernsehpublikum wurde er 1997 mit der Filmreihe „Die Musterknaben“ bekannt. Die Rolle als Walter Sedlmayr im Fernsehfilm „Wambo“ brachte ihm neben viel Aufmerksamkeit auch den Grimme-Preis ein. Der 58-jährige Charakterdarsteller, der auch malt, singt und vor 15 Jahren ein Kochbuch veröffentlicht hat („Richtig fressen – Rezepte zum Sattwerden“), lebt mit seiner Familie in Berlin.