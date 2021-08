„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers spricht über ihren Job als Reisereporterin, riskante Aktionen und ihre Vorfreude auf die Kartoffelernte.

Judith Rakers im Interview

„Wir beim Fernsehen sind auch nur Menschen“

„Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers spricht über ihren Job als Reisereporterin, riskante Aktionen und ihre Vorfreude auf die Kartoffelernte.

Millionen kennen ihr Gesicht aus den Nachrichten: Als „Tagesschau“-Sprecherin bringt Judith Rakers abends regelmäßig die aktuellen Schlagzeilen in die Wohnzimmer. Als neue Moderatorin der Reisesendung „Wunderschön“ erkundet die 45-Jährige nun Urlaubsregionen in Europa – in der ersten Folge (am Sonntag um 20.15 Uhr im NDR und WDR sowie in der ARD-Mediathek) reist Rakers entlang der Donau von Passau nach Wien, am 29. August geht es in die spanische Region Galicien.

Interview: Cornelia Wystrichowski

Judith Rakers, bis vor kurzem haben Sie die „Inselreportagen“ über Inseln in Ost- und Nordsee präsentiert, jetzt werden Sie neue Moderatorin des Reisemagazins „Wunderschön“. War Reisen schon immer Ihr großes Hobby?

Eigentlich habe ich dafür zu wenig Zeit, weil ich viel arbeite – aber Menschen sind meine Leidenschaft, das Entdecken von Lebenswelten. Ich bin sehr neugierig, lebenshungrig und abenteuerlustig. Deswegen war für mich klar, dass ich beruflich nicht nur im „Tagesschau“-Studio stehen möchte, wo nur Kameraroboter sind, künstliches Licht und Klimaanlage, sondern dass ich meinen Beruf als Journalistin so ausüben will, dass ich nah am Menschen bin. Das gelingt mir durch die Talkshow „3nach9“, die ich gemeinsam mit Giovanni di Lorenzo moderiere und durch die Reportagen.

Was macht in Ihren Augen eine gute Reisesendung aus?

Eine gute Reisesendung sollte ein bisschen Sehnsucht wecken. Sie muss es schaffen, Nähe zu den gezeigten Menschen herzustellen, obwohl ja die Kamera dazwischen ist und die Zuschauer und Zuschauerinnen keinen direkten Kontakt haben. Sie sollten nicht nur auf der rationalen Ebene angesprochen werden, sondern auch auf der emotionalen, der Herzebene – dann hat man alles erreicht.

Ist es schwierig die Menschen dazu zu bringen, sich vor der Kamera zu öffnen?

Nein, das fällt mir eigentlich besonders leicht. Ich habe bisher selbst den stursten Friesen, der anfangs keine Lust auf eine TV-Kamera hatte und niemanden auf seinem Boot dulden wollte, dazu gebracht, sich zu öffnen und zu erzählen. Ich finde es eher schwierig, wenn ich selber an meine inneren Grenzen komme.

Wo liegen denn Ihre Grenzen?

Ich habe Höhenangst – das ist meine einzige Angst außer der vor Spinnen. Leider spielt Höhe bei den Reisereportagen oft eine Rolle, das ist eine Herausforderung für mich. Für die Inselreportage über Sylt musste ich einen Fallschirmsprung machen und hatte unfassbare Angst. Schrecklich! Für „Wunderschön“ habe ich einen Gleitschirmflug gemacht über Passau, da fliegt man in einer Art Hocker angeschnallt mit einem Propeller in schwindelnder Höhe über die Stadt. Ich mache ja viele Dinge mit und habe normalerweise keine Berührungsängste. Aber in solchen Momenten muss ich mich sehr zusammenreißen.

Das merkt man Ihnen im fertigen Film aber gar nicht an …

Ja, weil ich mich innerlich überwinde. Das ist auch mein Lebensmotto: Ich versuche, mich nicht von meinen Ängsten leiten zu lassen, sondern die Neugierde gewinnen zu lassen. Aber das klappt auch nicht immer. Bei den Dreharbeiten zur zweiten „Wunderschön“-Folge gab es eine Sache, wo ich abgebrochen habe: Ich sollte mich in Galicien im Norden Spaniens rückwärts einen zehn Meter hohen Wasserfall hinunter abseilen – aber ich konnte es beim besten Willen nicht machen, weil ich zu viel Angst hatte. Eine Reportage zeigt die Dinge eben, wie sie sind. Wir beim Fernsehen sind auch nur Menschen, wir sind eben keine Maschinen. Also ich hoffe, dass der Zuschauer das so sieht. (lacht)

Hat Corona die Dreharbeiten beeinträchtigt?

Die beiden ersten „Wunderschön“-Folgen haben wir voll unter Coronabedingungen gedreht, das war eine große Beeinträchtigung. Wir mussten die Dreharbeiten mehrmals verschieben, weil die Inzidenzwerte zu hoch waren, und obwohl wir alle geimpft sind und ständig testen, mussten wir natürlich während des Drehs auch auf die Abstandsregeln achten. Als ich dann im Gespräch mit einer Frau war, die in Galicien nach alter Tradition Fischernetze knüpft, erzählte sie mir plötzlich von einem Familienmitglied, das beim Fischen gestorben ist und fing bitterlich an zu weinen. Dass ich diese Frau nicht in den Arm nehmen und trösten konnte, war eine sehr schwere Situation.

Als „Tagesschau“-Sprecherin kommen Sie abends regelmäßig in die Wohnzimmer von Millionen Zuschauern. Werden Sie bei den Dreharbeiten für die Reportagen eigentlich oft erkannt?

Bei den Inselreportagen schon, am Ende wurde ich immer und überall erkannt. Als wir auf Helgoland gedreht haben, mussten wir sogar Szenen unterbrechen, weil die Leute einfach reingerannt sind und Fotos machen oder sich unterhalten wollten. Aber im Ausland ist das nicht so. In Galicien etwa haben wir viel mit Einheimischen gedreht, die natürlich keine Ahnung haben, was die „Tagesschau“ ist.

Als Reporter muss man nicht nur Empathie und Neugier auf die Menschen und die Region mitbringen, sondern auch ein bisschen Selbstironie.

In der „Tagesschau“ sieht man Sie immer perfekt gestylt, in den Reportagen auch mal verschwitzt beim Joggen oder zerzaust, wenn Sie sich mühselig aus einem Taucheranzug schälen …

Ich sehe das hinterher im Schnitt natürlich auch und denke: Oh, da siehst du aber zerzaust und fertig aus! Aber mein Gott, es ist wie es ist – und wenn einer darüber lachen möchte, ist er herzlich eingeladen. Als Reporter muss man nicht nur Empathie und Neugier auf die Menschen und die Region mitbringen, sondern auch ein bisschen Selbstironie. Man darf sich für nichts zu schade sein.

Wenn Sie nicht gerade vor der Kamera stehen, kümmern Sie sich um Ihren Selbstversorger-Garten und züchten Hühner, darüber haben Sie ein Buch geschrieben. Wie finden Sie die Zeit für das alles?

Es ist bei mir wie bei jedem anderen auch: Wenn man die Dinge mit Leidenschaft tut und sie tun will, nicht nur tun muss, dann schafft man es auch irgendwie. Ich möchte auch noch mehr machen im Bereich Homefarming und habe Ideen für neue Bücher, weil das eben eine große Leidenschaft von mir ist.

In der Donau-Folge von „Wunderschön“ besuchen Sie einen Bio-Bauernhof und bewundern dort die glücklichen Schweine. Würden Sie sich auch selbst einige anschaffen?

Nein, höchstens so ein Mini-Hausschwein, die finde ich niedlich. Ich hatte neulich mal über Kaninchen nachgedacht. Aber eigentlich bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich mit den Tieren alles gut schaffe, mit den Hühnern, ich züchte ja auch selbst, mit den Katzen, meiner Stute mit dem Fohlen. Da will ich jetzt erst mal nichts ausbauen.

Welche Gartenarbeiten stehen in den nächsten Wochen an?

Wir sind mitten in der Erntezeit und ich konnte tatsächlich auch schon viel ernten. Ich habe dieses Jahr seltene Tomatensorten gepflanzt, ich vermute, dass die ersten so richtig reif sein werden, wenn ich auf der nächsten Reportagereise bin. Das ärgert mich so ein bisschen. Danach kommt aber schon die Kartoffelernte – es ist immer was los und es ist so eine große Freude. Ich dachte früher immer, Garten wäre was für Rentner oder Aussteiger. Aber gerade für Berufstätige kann ich es nur empfehlen, weil man immer was Frisches zu Hause hat und die Zeit zum Einkaufen spart

Zur Person Judith Rakers kam 1976 in Paderborn zur Welt und arbeitete schon während ihres Geschichts- und Germanistikstudiums journalistisch. Seit 2005 präsentiert sie die „Tagesschau“, außerdem moderiert sie die Talkshow „3nach9“. In Umfragen wurde Judith Rakers zur beliebtesten Nachrichtensprecherin und Talkshow-Moderatorin Deutschlands gewählt. Ihr im Februar erschienenes Buch „Homefarming“ wurde zum Bestseller – darin schreibt sie über ihre Erfahrungen als Selbstversorgerin, die ihr eigenes Gemüse zieht und Hühner züchtet. Judith Rakers ist passionierte Reiterin und lebt in Hamburg.

