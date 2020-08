Juan Carlos: Wie der Ex-König in Ungnade fiel

Die Flucht des spanischen Ex-Königs Juan Carlos wirft viele Fragen auf - Madrid-Korrespondent Martin Dahms wirft einen Blick zurück.

Von Martin Dahms (Madrid)

Die Indizien gegen Juan Carlos, befand die spanische Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Korruptionsdelikte am 7. September 2018, seien „außerordentlich schwach“. Man empfehle, die Ermittlungen einzustellen. Der Untersuchungsrichter am Nationalen Gerichtshof – in Spanien zuständig für Fälle organisierter Kriminalität – folgte der Empfehlung der Staatsanwaltschaft. Juan Carlos de Borbón, emeritierter König der Spanier, blieb von der spanischen Justiz weiterhin unbehelligt.

Keine zwei Jahre sind seitdem vergangen, und am Montagabend hat Juan Carlos das Land verlassen, weil er glaubt, dass „gewisse vergangene Ereignisse aus meinem Privatleben“ seinem Sohn und Nachfolger Felipe die Ausübung seines Amtes erschweren ...