José Mourinho wegen Steuerhinterziehung verurteilt

Der Ex-Trainer von Real Madrid und Manchester United akzeptiert eine einjährige Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Zudem muss der 56-Jährige eine hohe Geldstrafe bezahlen.

(SID) - Der portugiesische Star-Trainer Jose Mourinho hat sich mit der spanischen Steuerbehörde wie erwartet auf eine einjährige Gefängnisstrafe auf Bewährung und eine Geldstrafe von knapp zwei Millionen Euro verständigt. Das gab das zuständige Gericht in Spanien am Dienstag bekannt.

Der 56-Jährige soll während seiner Zeit bei Real Madrid in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 3,3 Millionen Euro am Fiskus vorbeigeschleust haben. Da in Spanien Erststrafen unter zwei Jahren regelmäßig zur Bewährung ausgesetzt werden, kommt "The Special One" allerdings nicht hinter Gittern.

Im Kern ging es bei den Vorwürfen um Bildrechte, die Mourinho an eine Firma abgetreten haben soll, um damit den Spitzensteuersatz für sein Gehalt zu umgehen und nur den Unternehmenssteuersatz zu zahlen. Nach Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, früher Real Madrid) ist Mourinho eine weiterer Star aus der internationalen Fußball-Szene, der von der spanischen Steuerfahndung erwischt wurde.