Jochen Pützenbacher: Der Letzte seiner Zunft

Weggefährte Rainer Holbe erinnert an die schönen Momente mit Jochen Pützenbacher, den ehemaligen Chefsprecher der „Fröhlichen Wellen“.

Die „Fröhlichen Wellen von Radio Luxemburg“ sind längst Geschichte. Und ihre Moderatoren genießen – fernab von Studio und Mikrofon – ihren wohlverdienten Ruhestand. Doch in den vergangenen Tagen waren sie fast alle wieder vereint. Über Internet und Telefon meldeten sich Axel und Rolf, der Rundfunktiger. Auch Gerd Müller-Gerbes hatte die Nachricht von Hans Meiser erhalten. Und wir alle konnten es kaum fassen: Jochen ist gestorben. In einer Klinik in Düsseldorf konnte man nichts mehr für ihn tun.

Abschied von Kirchberg