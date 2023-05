Das Großherzogtum kehrt 2024 zum ESC zurück. Luxemburgs letzter ESC-Teilnehmer Jimmy Martin blickt mit gemischten Gefühlen auf das aktuelle Spektakel.

Interview mit Jimmy Martin

„Luxemburg sollte einen Song auswählen, der auch was aussagt“

30 Jahre ist es her, dass Luxemburg zum letzten Mal beim Eurovision Song Contest dabei war. Damals trat Jimmy Martin als Teil der Band Modern Times mit Sängerin Simone Weis und dem Song „Donne-moi une chance“ für das Großherzogtum an und landete auf Platz 20 unter 25 Teilnehmern. Aufgrund einer neuen Regel musste Luxemburg aufgrund der schlechten Platzierung im Folgejahr eine Zwangspause einlegen und versuchte es anschließend nie wieder bei dem Musikwettbewerb. Bis jetzt.

Einen Tag vor dem großen ESC-Finale in Liverpool wurde nun am Freitag verkündet, dass das Großherzogtum es im kommenden Jahr nach langer Pause endlich noch einmal wissen will. Jimmy Martin begrüßt die neuen ESC-Pläne für 2024: „Ich find’ das cool! Aber ich hoffe auch, dass Luxemburg einen Act mit einem Song auswählt, der auch was aussagt.“

„Es ist nicht mehr meine Welt, was da abgeht“, so Martin im Hinblick auf viele der aktuellen ESC-Beiträge. „Der Grandprix d'Eurovision ist ja eigentlich kein Sänger-, sondern ein Komponisten-Wettbewerb. Es soll Wert auf den Songtitel, auf die Komposition und den Text gelegt werden. In den letzten Jahren ist das irgendwie nicht mehr der Fall. Je skurriler, desto mehr Punkte bekommst du. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen. Das hat nichts mehr mit einem guten Song zu tun.“



Mit dabei sind am Samstagabend neben den fünf automatisch qualifizierten Ländern Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien sowie dem Vorjahressieger Ukraine folgende Länder: Kroatien, Norwegen, Portugal, Serbien, Finnland, Israel, Moldau, Schweden, Schweiz, Tschechien, Albanien, Zypern, Estland, Belgien, Österreich, Litauen, Polen, Australien, Armenien und Slowenien.

Für das kommende Jahr hofft Martin, dass Luxemburg weniger auf „Klimbim-Zirkus“ und mehr auf Qualität setzt. „Man sollte das entspannt angehen. Der Platz ist egal, Musik ist kein Sportwettbewerb“, so Martin.



Auch wenn der Luxemburger den ESC damals nicht gewonnen hat, versteht Martin durchaus etwas vom Songwriting. Seine lange Karriere als Musiker begann in jungen Jahren am Konservatorium der Stadt Luxemburg, wo er eine komplette Theorie-Ausbildung absolvierte. Im Jugendalter zog es Martin musikalisch dann zur Gitarre. „Die Mädels standen immer auf Typen, die gesungen und Gitarre gespielt haben“, erinnert er sich lachend.



Auch mit einer Riesenproduktion wird ein schlechter Song nicht gut. Jimmy Martin

Von da führte sein Weg über mehrere Bands bis hin zum Eurovision Song Contest. In seiner Karriere deckte der Luxemburger verschiedenste Stile ab, von radiotauglichen Rockballaden über deutschsprachige Countrysongs bis hin zu klassischen Glam-Rock-Nummern als Mitglied der französischen Hard-Rock-Kombo Fisc.

„Eine gute Melodie ist immer eine gute Melodie“, fasst Jimmy Martin die Essenz eines guten Songs zusammen und betont, dass eine solche sowohl auf einer Akustikgitarre als auch professionell produziert gut klingen muss. „Auch mit einer Riesenproduktion wird ein schlechter Song nicht gut.“

Heute beginnt deshalb die Arbeit an einem neuen Song für Jimmy Martin noch minimalistisch, meist „zu Hause mit einer Akustikgitarre“, erklärt er. Alles beginnt mit einer Melodie. „Ich fange immer mit einem Refrain an, der muss schön sitzen und dann versuche ich eine Hookline zu finden, die den Leuten auch im Gedächtnis bleibt.“

Auch dieses Jahr gebe es in der ESC-Auswahl Songs mit derartigen Qualitäten, aber der Luxemburger befürchtet, dass diese mangels Show-Faktor mit den hinteren Plätzen abgestraft werden.

Neben seiner eigenen Musik arbeitete Jimmy Martin in den vergangenen Jahren als Mitglied eines Producer-Teams in Berlin auch vermehrt mit anderen Songwritern zusammen, liefert Texte und konzentriert sich auch mal nur auf Song-Fragmente. Das funktionierte insbesondere in der Corona-Pandemie gut.

Der Grandprix d'Eurovision ist ja eigentlich kein Sänger-, sondern ein Komponisten-Wettbewerb. Es soll Wert auf den Songtitel, auf die Komposition und den Text gelegt werden. Jimmy Martin

„Der Gitarrist saß in Bayern, der andere saß in Berlin, ich saß in Luxemburg. Das funktioniert, aber der Fun-Faktor ist nicht mehr so da“, beschreibt Martin den Status Quo. „Früher kam der Gitarrist ins Studio, hat alles aufgebaut, dann gab es schöne laute Musik, wir haben Pizza ins Studio bestellt und sind später vielleicht noch in eine Topless-Bar gegangen. Die Magie geht heute so ein bisschen verloren.“

Im Jahr 1990 tourte Jimmy Martin mit seiner Band Fisc durch die angesagtesten Rock-Clubs der USA. Foto: Musidisc

In Zeiten digitaler Produktion, von Social Media und Streaming-Zahlen wirken die alten Rockstar-Geschichten beinahe wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Epoche. „Es war schon eine geile Zeit“, resümiert der Luxemburger mit einem nostalgischen Grinsen, der in seiner Musikerkarriere nicht nur am ESC teilnahm, sondern auch Glam-Rock-Geschichten vom legendären Sunset Boulevard in Los Angeles im Angebot hat.

Seit der Corona-Pandemie hat der 61-Jährige generell ein wenig das Tempo reduziert. „Ich wandere jetzt viel. In drei Jahren hab ich 9.000 Kilometer runter“, so Martin. Aktuell arbeite er aber an einigen Songs, welche dann im kommenden Jahr auf einem Jubiläumsalbum veröffentlicht werden sollen. „Es sind jetzt 40 Jahre seit dem Release meiner ersten Single“, erinnert sich Martin. Da darf man auch mal nostalgisch werden.

Zur Person Jimmy Martin wurde am 2. Mai 1962 geboren und begann bereits im Kindesalter Instrumente zu erlernen. Nach mehreren Jahren am Konservatorium der Stadt Luxemburg folgten Engagements bei verschiedenen Bands, unter anderem auch in Kalifornien, wo er als Austauschstudent eingeschrieben war. Nach zwei Jahren kehrte er nach Luxemburg zurück, wo er nach einem weiteren Bandprojekt an seiner Solo-Karriere feilte, bevor er mit der französischen Glam-Rock-Band Fisc auch internationale Tour-Erfahrung sammelte. Nach dem ESC-Auftritt im Jahr 1993 wirkte Martin in zahlreichen anderen Projekten mit und veröffentlicht als Solokünstler weiterhin eigene Musik.

