Jessica Schwarz: „Ich hoffe auf ganz viele Umarmungen“

Im Krimi „Waldgericht“ wird das Ermittlerduo Maris Bächle (Jessica Schwarz) und Konrad Diener (Max von Thun) einmal mehr mit den unheimlichen Seiten des Schwarzwaldes konfrontiert. Ein Interview über Übersinnliches und Selbstzweifel.

Jessica Schwarz, wie geht es Ihnen in dieser seltsamen Zeit?



Meine Freundin und ich haben erst kürzlich darüber gesprochen, dass es sich so anfühlt, als sei man in einem Paralleluniversum gefangen. Und man fragt sich, ob man die normale Welt irgendwann wieder betreten darf. Mir selbst geht es soweit gut. Es ist toll, dass ich drehen konnte und kein kompletter Stillstand herrschte. Unterhaltung wird gebraucht, vor allem in solchen Zeiten.

Wie hat sich die Arbeit gestaltet?

Sie hat neue Anstrengungen und einen gewissen Druck mit sich gebracht ...