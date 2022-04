Sie gilt als „Meryl Streep des 21. Jahrhunderts“: Schauspielerin Jessica Chastain spricht über die MeToo-Bewegung, ihre Liebe zu Europa und ihre Karriere.

Hollywood-Star im Interview

Jessica Chastain: „Ich muss niemandem etwas vormachen“

Sie gilt als „Meryl Streep des 21. Jahrhunderts“: Schauspielerin Jessica Chastain spricht über die MeToo-Bewegung, ihre Liebe zu Europa und ihre Karriere.

Interview: Lucy Ingram

Ihr Name ist gleichbedeutend mit Qualität, mit Erhabenheit, mit Überwältigung – jedenfalls war Hollywood-Altstar Al Pacino überwältigt, als er Jessica Chastain erstmals bei einem Casting entdeckte und danach gleich zwei Projekte hintereinander mit ihr realisierte. Auch eine Auszeichnung für sein Lebenswerk wollte Al Pacino nur aus ihren Händen entgegennehmen. Andere sehen in der 45-Jährigen die „Meryl Streep des 21. Jahrhunderts“. Der erste Schritt dazu ist zumindest getan – seit dem vergangenen Wochenende ist Jessica Chastain auch Oscargewinnerin. Für ihre Darstellung der skandalumwitterten US-Fernsehpredigerin Tammy Faye im Film „The Eyes of Tammy Faye“ – der nun auch auf Disney+ zu sehen ist – erhielt sie die begehrte Statue als Beste Hauptdarstellerin.

Jessica Chastain, wann haben Sie beschlossen, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und auf die Schauspielerei zu setzen, obwohl Hollywood anfangs so weit entfernt schien? Sie kommen aus ganz normalen Verhältnissen ...

Ja, mein Vater ist Feuerwehrmann, meine Mutter Köchin – es gab null Bezug zu Hollywood. In unserer nordkalifornischen Kleinstadt fanden es alle seltsam, dass ich Schauspielerin werden wollte. Die meisten reagierten darauf mit einem mitleidigen „Ja, klar. Viel Glück!“

Gab es auch Widerstände in der Familie?

Meine Familie hat mich immer unterstützt. Wir hatten nie viel Geld, daher habe ich auch nie den Druck verspürt, selbst viel verdienen zu müssen. Wir wussten, dass man auch ohne Geld glücklich sein kann. Als ich beschloss, Schauspielerin zu werden, waren alle begeistert.

Was geholfen hat, war, dass ich relativ spät in die Filmindustrie gekommen bin. Ich hatte davor schon ein Leben.

Durch die MeToo-Debatte weiß man, dass viele Frauen zu Beginn ihrer Karriere erpresst und ausgenutzt wurden. Sie waren Stipendiatin an der Juilliard School, spielten Theater mit Al Pacino, der sie „eine Offenbarung“ nannte. Wie hart war der Anfang für Sie? Hatten Sie ausschließlich Glück?

Ich musste mir auch oft Dinge anhören, die nicht in Ordnung waren. Natürlich ist man dann erst mal verunsichert und weiß nicht, wie man darauf reagieren soll. Man ist froh, überhaupt einen Job zu bekommen, will keinen Aufstand anzetteln oder als „schwierige“ Person gelten. Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass auch andere Schauspielerinnen so behandelt wurden, und ich musste dann einschreiten. Mir war aber immer schon sehr wichtig, auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen und dagegen anzukämpfen. Wenn jemand ein Problem mit meinen Prinzipien wie Gleichberechtigung oder Integration von Minderheiten hat und nicht mit mir zusammenarbeiten will, kann ich sehr gut damit leben. Ich muss niemandem mehr etwas vormachen.

Vor zehn, zwölf Jahren waren Sie noch unbekannt. War es einfacher, ein „Niemand“ zu sein?

Ich versuche jeden Tag so zu leben, dass ich anderen etwas gebe, Veränderungen zulasse und positive Dinge in Gang bringe. Jede Entscheidung, die man trifft, hat ihre Konsequenzen: von meiner Rollenauswahl über die Dinge, die ich in der Öffentlichkeit sage, bis hin zu den Sachen, die ich kaufe, und die Medien, die ich konsumiere.

Wie sieht das konkret aus?

Die Kleinigkeiten machen den Unterschied. Jedes Mal, wenn ich im Taxi sitze, versuche ich ein nettes Gespräch mit dem Fahrer zu führen. Ich bin davon überzeugt, dass gute Taten weitere gute Taten zur Folge haben. Natürlich haben auch Filme eine große Wirkung auf die Menschen. Deshalb versuche ich Projekte auszuwählen, die das richtige Signal setzen, gerade was die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau angeht. Die Klischees von früher haben niemandem gutgetan. Die Selbstmordrate bei Männern ist höher als bei Frauen, und Frauen wurde die Führung verweigert. Stärke hat nichts mit Männlichkeit zu tun, sondern ist eine innere Einstellung. Ich sehe in jeder Frau eine starke Frau. Was unsere Zeit so besonders macht, ist, dass Frauen mit ihrer Stärke jetzt Geschichte schreiben.

Hat die weibliche Revolution, haben die feministischen Kämpfe in Hollywood wirklich etwas verändert?

Was immer in Hollywood passiert, muss auch überall anders stattfinden. Es geht nicht nur um eine kleine Film-Blase, in der wir leben. Viele Schauspielerinnen in Hollywood haben vor Kurzem einen Brief bekommen, der von 700.000 Farmarbeitern in Amerika unterschrieben wurde. Der Brief beschrieb die Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt sind, nur um ihren Kindern Essen auf den Tisch stellen zu können. Der Brief schloss mit den Worten, dass wir Schauspielerinnen in Hollywood große Macht und Verantwortung dadurch haben, dass die Öffentlichkeit auf uns achtet. Deshalb sollten wir die Stimme erheben für die Menschen, die keine Beachtung finden und von der Gesellschaft vergessen werden. Für mich ist das eine große Sache.

Der Fokus der Sexismus-Debatte soll nicht nur auf Hollywood gerichtet bleiben, sondern sich für die gesamte Gesellschaft öffnen?

Ja, es wäre also ein großer Fehler, nur auf Hollywood zu achten und nicht zu merken, dass wir eine Revolution in der gesamten Gesellschaft brauchen. Das Ziel ist die Inklusion aller Bevölkerungsanteile, und ich hoffe, dass wir bald an diesen Punkt kommen. Daher habe ich 2016 meine Produktionsfirma gegründet, um just mehr Entscheidungen treffen zu können, „Freckle Films“. Wir wollen Projekte produzieren, die ein besonderes Augenmerk auf Minderheiten der Gesellschaft legen.

Dazu gehört auch „The Eyes of Tammy Faye“. Die TV-Pastorin war eine Ikone in den USA, sie predigte, dass nur Liebe die Welt retten könnte. Warum hat diese Figur Sie so gereizt?

Als Kind der Achtziger erinnere ich mich noch genau an den Skandal damals, als das Imperium von Tammy Faye Bakker und ihrem Mann kollabierte – und das quasi vor laufender Kamera im TV-Studio. Jedem in den USA war sie damals ein Begriff, doch niemand wusste, wer sich hinter dem TV-Gesicht verbirgt. Jede Zeitung schrieb über den Zusammenbruch. Dann sah ich mal eine Doku über Tammy Faye und erfuhr erst dann, was hinter den Schlagzeilen los war, dass sie öffentlich gedemütigt wurde.

Sie spielten die Hauptrolle, produzierten den Film – was löste diese Frau in Ihnen aus?

Die Doku hatte mich neugierig gemacht, ich traf mich mit den Filmemachern, die mir viel über sie erzählten: wie liebevoll sie mit Menschen umging, wie komplex ihre Lebensgeschichte war und dass man eigentlich 30 Jahre ihres Lebens erzählen musste. Sie predigte Akzeptanz und Mitgefühl – und lebte es. Als sich zum Beispiel alle von HIV- und AIDS-Kranken abwandten, lud sie einen bekannten schwulen Pastor, der AIDS hatte, in ihre Sendung ein. Ich wollte ihre wahre Geschichte erzählen. So habe ich mich dann über sieben Jahre immer wieder mit Tammy Faye beschäftigt.

Warum nannten Sie Ihre Produktionsfirma „Freckle Films“, was haben Ihre Filme mit Sommersprossen zu tun?

Als Kind wurde ich für meine Sommersprossen gehänselt und ich habe sie gehasst. Mit dieser Firma wollte ich auch ein Stück weit diese alte Wunde heilen. Wir sollten unsere persönlichen Besonderheiten nicht mehr verstecken, sondern betonen und feiern. Unsere Gesellschaft muss mehr Individualität zulassen und sogar fördern. Wir sollten dagegen ankämpfen, immer einem Ideal entsprechen zu müssen und nicht aufzufallen.

Woher haben Sie Ihre unerschütterlich positive Haltung?

Was geholfen hat, war, dass ich relativ spät in die Filmindustrie gekommen bin. Ich hatte davor schon ein Leben. Ich habe während des Studiums in New York in einem winzigen WG-Zimmer gelebt. Ich musste mir mein Selbstbewusstsein hart erarbeiten, war auch vor jedem Vorsprechen aufgeregt und meine Stimme zitterte. Aber ich hatte nie das Gefühl, alles zu verlieren, wenn es mit der Karriere nicht klappt, denn ich hatte die Menschen, die mir wichtig sind. Ohne Angst ist man freier. So sehr ich mich über alle großartigen Dinge, die mir widerfahren, freue: Sollte ich über Nacht alles verlieren, bin ich immer noch ich. Ich war auch vor Hollywood glücklich.

Sie sind mit einem Italiener verheiratet, haben zwei Kinder. Wie und wo leben Sie momentan?

Ich habe ein Haus in New York, verbringe aber sehr viel Zeit in Europa. Ich habe mich komischerweise schon immer Europa näher gefühlt als Amerika. Das kommt sicher daher, dass ich europäische Filme, Architektur und Geschichte sehr schätze. Zum Glück konnte ich in den letzten zehn Jahren viel, viel Zeit in Europa verbringen.

Wie fühlt sich der Kontrast zwischen früher und heute an? Ihre Lebensgeschichte klingt schon verdammt Cinderella-mäßig …

… mit dem Unterschied, dass Cinderella wartet, bis das Glück ihr den richtigen Schuh samt Prinzen vorbeibringt. Ich habe nie gewartet, dass die Dinge zufällig meinen Weg kreuzen. Ich habe mich immer selbst auf die Suche gemacht und bin losgestiefelt, um das Glück zu suchen! (lacht)

Ist die Filmindustrie so, wie Sie sie sich einst mal vorgestellt haben?

Mein Leben ist viel größer geworden, als ich es je zu träumen gewagt hätte! Die Filmindustrie hat viele wunderbare Seiten, mir hat sie eine Macht und Kraft gegeben, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich kann wirklich etwas verändern – meine Produktionsfirma ist das beste Beispiel dafür. Ich warte nicht, bis mir jemand ein gutes Drehbuch schickt – ich kann selbst Stoffe entwickeln, die ich für wichtig und richtig halte.

