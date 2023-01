Der „Avengers“-Star hat sich Berichten zufolge am Sonntag beim Schneeräumen schwer verletzt. Er sei in einem kritischen, aber stabilen Zustand.

Jeremy Renner nach Unfall beim Schneeräumen in Klinik

(dpa) - US-Schauspieler Jeremy Renner („Avengers: Endgame“, „Arrival“) hat sich am Sonntag beim Schneeräumen schwer verletzt, wie unter anderem ntv berichtet. „Wir können bestätigen, dass sich Jeremy in einem kritischen, aber stabilen Zustand befindet“, wurde ein Sprecher des 51-Jährigen unter anderem von den Branchenblättern „Variety“ und „The Hollywood Reporter“ zitiert.

„Seine Familie ist bei ihm und er wird hervorragend versorgt“, hieß es. Weitere Details zu dem Unfall, auch wo genau er sich ereignete, waren zunächst nicht bekannt. Den Berichten zufolge soll der Schauspieler ein Grundstück im Bundesstaat Nevada am Lake Tahoe in der Nähe von Reno besitzen. Von dort postete er in den vergangenen Wochen auch immer wieder Winterbilder und -videos.

Jeremy Renner spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe „Avengers“ und in zwei „Mission: Impossible“-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama „Tödliches Kommando - The Hurt Locker“ (2008) war er 2010 für einen Oscar nominiert. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in Ben Afflecks Actionkrimi „The Town“ (2010).

