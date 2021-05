Jendrik Sigwart: „Der Wettbewerbsgedanke ist zweitrangig“

Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Ausgestattet mir seiner Glitzer-Ukulele und einem fröhlichen Lachen – so will Jendrik Sigwart beim „Eurovision Song Contest“ in Rotterdam Punkte für Deutschland sammeln. Dabei geht es ihm vor allem auch darum, die Botschaft seines Songs in die Welt zu tragen: auf Hass nicht mit Hass zu reagieren.