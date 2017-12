(LW) - Das ist ein echter Grund zur Freude und schöner als jeder Sieg: Jempy Drucker ist Vater geworden, wie der "Jempy Drucker Supporter Club" mitteilt. Die Tochter des 31-jährigen Sportlers trägt den Namen Emma - einen der beliebtesten Kindernamen in Luxemburg. Laut Informationen des Fanclubs sind sowohl Mutter - seine Frau Lynn - und Tochter wohlauf.

Was das Familienglück nun noch krönen könnte: die Wahl Jempy Druckers zum Sportler des Jahres. Ob der Radsportler die Trophäe in Empfang nehmen kann, stellt sich am 7. Dezember heraus. Die Konkurrenz ist groß: Insgesamt stehen bei den Männern 20 Sportler zur Wahl.