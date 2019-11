Jeff Schreiner - ein Retter aus der Luft

Gefährlicher Auslandseinsatz: Der Luxemburger Tiermedizinstudent Jeff Schreiner kämpft in Südafrika für den Fortbestand der Rhinozerosse.

70 000 Euro pro Kilogramm – so viel ist das Horn eines Nashorns auf dem asiatischen Schwarzmarkt wert. Zum Vergleich: Ein Kilogramm Gold wird momentan für rund 43 000 Euro gehandelt. Einer der Gründe für den hohen Preis ist ein simpler, doch tödlicher Aber- oder Irrglaube: Das kostbare Horn gilt vor allem in China und Vietnam als Wundermittel und wird dort in der traditionellen Medizin verwendet.



Die Menschen glauben, dass es Krebs heilt ...