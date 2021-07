Nach seinem Weltraum-Flug fühlt sich Milliardär Jeff Bezos großartig - und dankt den Amazon-Kunden für ihre finanzielle Mithilfe.

Jeff Bezos

Vollkommen abgehoben

Nach seinem Weltraum-Flug fühlt sich Milliardär Jeff Bezos großartig - und dankt den Amazon-Kunden für ihre finanzielle Mithilfe.

(dpa/LW) - Mit einem breiten Lächeln und jeder Menge Selbstbewusstsein verließ Milliardär Jeff Bezos am Dienstagmorgen (Ortszeit Texas) die Raumkapsel, mit der er die 100-Kilometer-Marke überquert hat und als zweiter Milliardär nach Richard Branson innerhalb von zehn Tagen mit Weltraum-Touristen ins All abgehoben ist.

Check out some of best photos from today’s historic #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/aqQg0gzxi4 — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Die gesamte Aktion wurde - unter anderem aufgrund der hohen Kosten und des geringen Nutzens für die Wissenschaft - von Forschern und Medien kritisiert. Für einen weiteren Aufschrei sorgte ein Kommentar, den Bezos auf der anschließenden Pressekonferenz, bei der er mit einem Cowboy-Hut sein Draufgängerdasein nochmals unterstrich, abgab: „I also want to thank every Amazon employee and every Amazon costumer because you guys paid for all of this.“ (Ich möchte allen Amazon-Angestellten und allen Amazon-Kunden danken, denn ihr habt für all das hier bezahlt.)

Zwei weitere Flüge in 2021

Milliardäre im Weltall Zwei der reichsten Männer der Welt liefern sich ein Wettrennen in Sachen Weltraumtourismus. Verständnis kann man dafür nur schwer aufbringen.

In diesem Jahr, so Bezos weiter, solle es noch zwei weitere Flüge geben. „Die Nachfrage ist sehr hoch“, so der 57-Jährige. „Wir gehen auf 100 Millionen Dollar in Ticketverkäufen zu.“ Nach den zwei Flügen noch in diesem Jahr müsse man sehen, wie es im nächsten Jahr weitergehe. Auch er selbst würde sofort wieder ins All fliegen, sagte der laut „Forbes“-Magazins reichste Mensch der Welt. „Selbstverständlich! Wie schnell können wir das Ding wieder betanken?“

Einige, die Grund zur Kritik hätten, nutzten die Gratulation, um den Amazon-Gründer zum Nachdenken anzuregen. Der Chef des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (UN), David Beasley, rief ihn per Twitter erneut dazu auf, sich für die Hunger leidenden Menschen auf der Erde einzusetzen. „Wie du vom Weltraum aus gesehen hast, ist die Erde ein ganz besonderer Ort. 41 Millionen Menschen stehen an der Schwelle zur Hungersnot. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe.“



.@JeffBezos, you have proven over and over that anything is possible when you set your heart and mind to it. As you saw from space, earth is a special place. 41 million people are on the brink of famine. I need your help. We need you help. Together, I know we can! #SpaceForBoth https://t.co/wS0vhriz1W — David M. Beasley (@dbeasley1) July 20, 2021

Dan Price, der in seinem Unternehmen das Mindestgehalt für jeden Angestellten auf 70.000 US-Dollar im Jahr anhob und sein Gehalt um eine Million Dollar kürzte, ging den Milliardär direkt an: Bezos habe allein am Dienstag 1,13 Milliarden Dollar verdient - das entspräche dem Jahresgehalt von 36.000 Warenhaus-Mitarbeitern. Dabei sei sein Steuersatz niedriger als der eines gewöhnlichen Arbeiters.

Jeff Bezos made $1.13 billion today as he went to space.



That's the same amount 36,000 full-time warehouse workers will make combined, all year.



And Bezos paid the lowest tax rate of anyone of those 36,001 people. — Dan Price (@DanPriceSeattle) July 21, 2021

Auch US-Politikerin Nina Turner griff wie viele der Twitter-Kommentatoren das Thema Steuern auf - schließlich habe Bezos laut dem Portal „Propublica“ in den vergangenen Jahren teilweise gar keine oder zumindest Beträge weit unter dem Spitzensteuersatz zahlen müssen: „Jeff Bezos kann seinen Arbeitern danken, indem er sie mit Würde behandelt und ihnen faire Löhne zahlt ... und er kann uns allen danken, indem er diese verdammten Steuern zahlt.“

Correction: employees didn’t pay for this — their wages were stolen to pay for a billionaire’s space vacation.



Jeff Bezos can thank his workers by treating them with dignity and paying them fair wages….and he can thank us all by paying his damn taxes. https://t.co/tDrrDlOYq5 — Nina Turner (@ninaturner) July 20, 2021





