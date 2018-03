Der aus Remich stammende Wissenschaftsjournalist und Moderator war am Dienstag zu Gast in der Grand Rue bei Maison Santos, der ersten Fairtrade-Rösterei Luxemburgs.

Panorama 0

Jean Pütz zu "30 Jahre Fairtrade-Kaffee"

Nicole Werkmeister Mit Kaffee fing alles an: Der Fairtade-Handel entstand durch den Preisverfall von Kaffee in den Anbauländern, der eine Stabilisierung der Löhne verlangte.

Die Rösttrommel der Manufaktur Maison Santos ist zum Stehen gekommen. Es duftet nach frischem Kaffee, als Jean Pütz das Wort ergreift. Der gebürtige Remicher, der als Moderator der "Hobbythek" im deutschen Fernsehen Karriere machte, ist überzeugter Fürsprecher von Fairtrade Lëtzebuerg. Am Dienstag, den 13. März, besuchte der 81-Jährige das Großherzogtum, um mit den Verantwortlichen vor Ort "30 Jahre Fairtrade-Kaffee" zu feiern.



Engagiert wie immer: Jean Pütz weiß sein Publikum zu unterhaltsam und zu informieren. Foto: Chris Karaba

"Wenn man sich vorstellt, wir würden die Zeit um 30 Jahre zurückdrehen - und wir wären in der Rolle eines Kaffeebauern, würden wir erleben, wie unser Lohn von jetzt auf gleich dramatisch zurückgeht", erklärt Fairtrade-Präsident Jean-Louis Zeien die Situation der Kaffeebauern Anfang der 1990er-Jahre. Verursacht wurde diese Entwicklung durch den von den USA eingeführten Freihandel für Kaffee. Um dem entgegenzuwirken und den Kaffeebauern eine gewisse Stabilität zuzusichern, gründete der Niederländer Dr. Frans van der Hoff eine Organisation, aus der sich später das heutige Fairtrade entwickelte.



Die Rösterei Maison Santos wagte sich als erste in Luxemburg an das Fairtrade-Experiment heran. Foto: Chris Karaba

Den Erfolg der Initiative in Luxemburg belegt Präsident Jean-Louis Zeien: Heute bieten elf Akteure - darunter sechs Röstereien - zertifizierten Kaffee in Luxemburg an, sodass jede zehnte Tasse aus fairem Handel stammt. 80 000 Kaffeebauern und 474 Kooperativen werden durch die Abnahme von Fairtrade-Kaffee unterstützt.