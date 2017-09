Interview: Michael Juchmes



„Luxemburg ist meine Heimat und ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin“ – mit diesen Worten und einem breiten Grinsen begrüßt uns Jean Pütz in der Piano Bar des Hotels „Le Royal“ in Luxemburg. Anlass seines Besuchs im Großherzogtum ist eigentlich ein Besuch bei Wirtschaftsminister Etienne Schneider, mit dem er sich über das Thema Standortentwicklung in Luxemburg unterhalten möchte. Mit uns spricht der in Remich aufgewachsene Moderator und Entertainer, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, über seine Biografie „Ich hab' da mal was vorbereitet“, die seit wenigen Tagen im Buchhandel erhältlich ist.

Herr Pütz, welche Bedeutung hat dieses Buch für Sie?

Ich fühlte mich sozusagen dazu verpflichtet, dieses Buch zu schreiben, da ich ein lebender Zeitzeuge bin. Ich habe die explosionsartige Entwicklung von Technologie, Forschung und Wissenschaft am eigenen Leib erfahren – und das anfangs auf eine nicht ganz angenehme Weise. Ich habe nämlich nach der Handwerkerschule in Esch-Belval ein Jahr lang von 6 bis 14 Uhr im Hüttenwerk als Elektromechaniker gearbeitet, mit viel Feinstaub – ich habe es aber überlebt. Das Buch hat aber nicht den Zweck, mich selbst zu beweihräuchern, ganz im Gegenteil. Es ist auch ein Dankeschön an meine früheren Luxemburger Förderer, etwa Mgr Turpel, den Direktor des früheren Internats „Institut St. Jean“, und Camille Dieschbourg, meinen genialen Lehrer an der „Ecole des Art et Métiers“. Ohne sie wäre meine Karriere niemals so verlaufen. Im Buch würdige ich ausführlich ihre enorme Leistung und vieles andere mehr aus meiner Jugend als Luxemburger.

Wie lange haben Sie an Ihrer Biografie gearbeitet?

Das Projekt ist mindestens fünf Jahre alt. Das Material stammt aber nicht aus einem Tagebuch, sondern unter anderem aus den Sendungen, an denen ich mich thematisch entlanghangeln konnte. Außerdem habe ich ein gutes Langzeitgedächtnis – gespickt mit vielen Anekdoten.



Jean Pütz: Ich hab' da mal was vorbereitet, FBV, 272 Seiten, ISBN 978-3-95972-090-8, 19,99 Euro.



Mussten Sie trotzdem Nachforschungen anstellen?

Ja, dabei hat mir jemand geholfen, da ich aufgrund einer Augenerkrankung nicht mehr gut lesen kann. Zudem habe ich bisher nur Sachbücher geschrieben und daher habe ich mir einen wunderbaren Mitarbeiter an die Seite geholt, den Wirtschaftsjournalisten Reinhold Rehberger, der erzählen kann. Es war immer mein Traum, eine Biografie zu schreiben, weil ich bislang nur mit den „Hobby-thek“-Sendungen in Verbindung gebracht wurde. Ich habe aber auch viele andere Sachen gemacht, etwa die Redaktion Naturwissenschaft des damals aufkommenden WDR-Fernsehens aufgebaut. Der Ranga (Anm. d. Red.: Ranga Yogeshwar) war mein Schüler und ich habe ihm beigebracht, wie man richtig moderiert.

Wieso haben Sie so viele QR-Codes und Videolinks im Buch eingefügt?

Das Buch verfügt über zwei Ebenen. Zunächst die Oberfläche, also das, was ich lese. Ich kann aber auch ganz tief eindringen in die Ebene des Internets. Die Aufnahmen, die im Buch sind, sind daher eigentlich überflüssig.

Sie berichten nicht nur ausführlich über Ihren beruflichen Werdegang, sondern plaudern auch über private Erlebnisse. Was hat das in Ihnen ausgelöst?

Mir sind manchmal die Tränen gekommen, beispielsweise, wenn ich von meinem Vater gesprochen habe, dem alles vorenthalten geblieben ist, was meiner Generation mit dem Schöpflöffel verabreicht wurde. Wir sind auch die, die im Frieden leben, nicht so wie meine Großväter, die im Krieg gefallen sind.

Eine der interessantesten Geschichten ist die über Ihren luxemburgischen Großvater Jean.

Mein Großvater ist drei, vier Jahre vor meiner Geburt gestorben. Mir wurde immer gesagt, dass die Ursache eine Leberzirrhose gewesen sei. Da er aber mein Vorbild war – er war Schauspieler, Maler und ein großer Witzbold – war ich an seinem Schicksal sehr interessiert. Mir fiel dann irgendwann mal in seinem Atelier eine Tüte mit einem unheimlich schweren weißen Pulver auf: Bleiweiß. Damals gab es ja noch kein Titandioxid – und die alten Bilder wurden immer mit Blei geweißt. Da ist mir ein Licht aufgegangen – denn Schwermetall lagert sich in den Knochen ab. Als mein Vater dann gestorben ist und ich in der Familiengruft war, habe ich ein kleines Knöchelchen, ich glaube vom kleinen Finger, mitgenommen und in Köln analysieren lassen. Und siehe da: Er hatte einen hohen Bleigehalt. Da ist mir klar geworden, dass er nicht am Suff gestorben ist, sondern wegen des vielen Bleis. Bei meiner Familie kamen die Nachforschungen leider nicht so gut an, weil ich etwas aus dem Nähkästchen geplaudert habe.

Wenn wir schon beim Thema Tod sind: Werden Sie später auch mal in der Familiengruft bestattet?

Wir gehen jedes Jahr an Allerheiligen ans Grab, da trifft sich die ganze Familie. Und ich habe diesen Termin noch nie verpasst. Ich weiß, da sind mein Vater und meine Mutter – und da gehöre ich auch hin. Daher werde ich mich auch nicht verbrennen lassen.



Wir trafen uns mit Jean Pütz im Hotel "Le Royal".

Foto: Anouk Antony

Verbrennen kommt nicht in Frage – und was ist mit einfrieren?

Nein, absolut nicht. Ich hatte so ein schönes Leben und nachher möchte ich auch zu Staub werden. Ich bin schließlich gläubiger Christ, trotz aller wissenschaftlicher Kenntnisse.

Bereuen Sie eigentlich irgendeinen Schritt, den Sie in Ihrem Leben gewagt haben?

Ich liebe das Lied von Edith Piaf: „Non, rien de rien, non, je ne regrette rien.“ Ungefähr das ist mein Prinzip. Natürlich hab ich auch schon Dummheiten gemacht. Aber nie etwas, was mich kaputt macht. Ich habe zum Beispiel nie geraucht und ich trinke nur wenig. Anfangs, weil ich Angst hatte, dass es mir so wie meinem Großvater geht, der mit 49 gestorben ist. Heute bin ich nicht abstinent, aber ich halte es unter Kontrolle. Aber ich bin auf keinen Fall ein Asket.

Zum Abschluss noch eine indiskrete Frage: Seit wann tragen Sie eigentlich Ihren Schnurrbart?

Ich habe mit meinem Freund aus der Handwerkerschule, Robby Hilgers, in den Ferien zwei Monate lang eine große Radtour durch Deutschland, die Niederlande und Belgien gemacht. Als ich zurückkam, haben meine Eltern gesagt: Du setzt dich so – mit Vollbart – nicht an den Tisch. Mein Großvater Jean hatte aber einen Schnurrbart. Den durfte ich dann tragen – und seitdem habe ich ihn. Ich habe ihn, mit einer einzigen Ausnahme, auch nie abrasiert: als ich mein Ingenieurexamen gemacht habe, denn man sagte mir, dass die Professoren eher konservativ seien. Ich hätte auch nie moderiert, wenn der Regisseur mich gezwungen hätte, ihn zu entfernen. Ich kann daher nur jedem empfehlen, sich selbst zu akzeptieren und sich nicht von anderen etwas einreden zu lassen.