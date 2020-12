Der französische Musiker Jean-Michel Jarre will am Silvesterabend in Paris ein innovatives Live-Konzert als Avatar geben. Ein Interview über Live-Auftritte in Scheinwelten und virtuelle Zwillinge.

Panorama 1 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Jean-Michel Jarre: Lampenfieber im Cyberspace

Olaf NEUMANN Der französische Musiker Jean-Michel Jarre will am Silvesterabend in Paris ein innovatives Live-Konzert als Avatar geben. Ein Interview über Live-Auftritte in Scheinwelten und virtuelle Zwillinge.

Am 31. Dezember wird der Elektropop-Pionier kurz vor Mitternacht 45 Minuten lang in der virtuellen Kulisse von Notre-Dame auftreten. Der kostenlose Live-Stream wird mithilfe neuester Technologie als simultanes, transmediales und multidimensionales Konzert-Event produziert. Verfolgen kann man ihn auch von Luxemburg aus – unter jeanmicheljarre.com. Jean-Michel Jarre, Sie werden an Silvester um 23.25 Uhr in der virtuellen Kulisse von Notre-Dame auftreten. Ist Notre-Dame ein Ort, der Sie inspiriert? Ganz abgesehen von meinem persönlichen Geschmack und jenseits von Religion ist Notre-Dame ein bedeutendes Weltkulturerbe ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.