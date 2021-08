Es ist ein Sommer wie der Herbst, doch trotz Gegenwind, Regen und Reifenpannen genießt Außenminister Jean Asselborn seine Radvakanz 2021.

Panorama 4 Min.

Jean Asselborn im Radurlaub

„Ein Garant für viel Lebensfreude“

Michael MERTEN Es ist ein Sommer wie der Herbst, doch trotz Gegenwind, Regen und Reifenpannen genießt Außenminister Jean Asselborn seine Radvakanz 2021.

Ruhig fließt die Saône am mittelalterlichen Städtchen Gray vorbei. Südlich der Stadt säumen Bäume den Fluss zu beiden Seiten des Ufers. Saftiges Grün, dazu das beruhigende Fließgeräusch des Wassers - es ist die pure Idylle und eigentlich der perfekte Ort, um die Strapazen eines hektischen Politikerlebens zu vergessen. Wäre da nicht dieser Himmel: Dunkle Wolken dominieren das Foto, das Jean Asselborn am Donnerstag auf seiner Facebookseite gepostet hat.

Dazu der Kommentar: „Die Saône südlich von Gray und der Himmel bereits in schlechter Stimmung“. Es ist der fünfte Tag seiner traditionellen Sommer-Fahrradtour, die den luxemburgischen Außenminister jedes Jahr nach Frankreich zieht. Doch nicht nur an diesem Tag sind die Vorzeichen von oben düster: Schon die ganze Woche hat Asselborn mit widrigen Wetterumständen zu kämpfen.

„Die Saône südlich von Gray und der Himmel bereits in schlechter Stimmung”: Bei seiner Sommertour 2021 hat Jean Asselborn viel mit Regen zu kämpfen. Foto: privat

Meist zieht der 72-Jährige Aufmerksamkeit mit seinen Fahrten auf den Mont Ventoux auf sich. Auch 2021 steht der berühmteste Berg der Tour de France auf dem Programm, doch in diesem Jahr ist es viel mehr als sonst der Weg dahin, der kräftezehrend ist. Auch die vermeintlich leichten Abschnitte wie diese 62 Kilometer von Gray nach Dijon.

„Auf dem Papier ist diese Etappe nicht sehr anspruchsvoll, aber in Wirklichkeit ist sie boshaft: Kurz und nicht sehr hügelig, der Regen und vor allem der Südwind machten sie schwierig und zeitweise sogar unangenehm“, bilanziert er abends auf Facebook, wo er zahlreiche Fotos postet, die hunderte, manchmal mehr als 1.000 Likes erhalten.

Symbolträchtiger Start in Schengen

Am Sonntag ging es an einem symbolischen Ort los: Von Schengen aus führte ihn sein Weg meist entlang von Fluss- und Kanalradwegen über Nancy, Epinal und Dijon. Weiter geht es in den nächsten Tagen über Macon, Lyon, Valence, Orange und Arles bis Béziers; insgesamt 14 Etappen mit knapp 1.200 Kilometern.

Nach seiner sechsten Etappe über 81 Kilometer, die am Freitag mit Regen in Dijon begann und nachmittags trocken, doch bei starkem Gegenwind in Chalon-sur-Saône endete, ist es Zeit für eine Zwischenbilanz. Am Telefon erinnert sich Asselborn leicht wehmütig an seine Sommertour 2020 zurück, als er keinen einzigen Regentropfen abbekam. Doch im herbstlichen Sommer 2021 ist das anders; der teils starke Regen, vor allem aber der heftige Wind zehren an den Kräften.

Von Reifenpannen bleibt Asselborn nicht verschont. Foto: privat

„Du musst drücken wie ein Pferd und machst trotzdem nur 20 Sachen“, erzählt Asselborn. An eine derart verregnete Tour könne er sich nicht erinnern; nur einmal sei es ähnlich gewesen: 2002, als es das furchtbare Hochwasser an der Elbe gab und Gerhard Schröder in Gummistiefeln den Krisenkanzler gab. Auch da habe er einige stark verregnete Tage erlebt. Aber er wolle sich nicht beklagen, schließlich habe er sich diese Form von Urlaub ja selbst ausgesucht. „Das stählt den Charakter.“ Er sagt: „Wenn du allein in der Pampa bist, dann musst du auf die Zähne beißen. Du kriegst nichts geschenkt.“

Wenn du allein in der Pampa bist, dann musst du auf die Zähne beißen. Jean Asselborn

Zwischenzeitlich wurde der Minister von Freunden auf dem Rad begleitet, auch Ehefrau Sylvie stieß inzwischen (ohne Rad) dazu. Zudem trifft er unterwegs immer wieder andere Radfahrer und kommt ins Gespräch, etwa mit einer über 90 Jahre alten Französin.

Unterwegs hat Jean Asselborn viele interessante Begegnungen mit Einheimischen, etwa mit dieser über 90-jährigen Französin. Foto: privat

Auf Facebook hat er ein Foto mit sich und der Dame aus Ray-sur-Saône gepostet, die für ihr Leben gern radelt. „Das Fahrrad ist definitiv ein Garant für viel Lebensfreude ...“, kommentiert Asselborn. Dass er auf einer langen Reise ist, sieht man ihm auf den ersten Blick nicht an, denn er ist mit leichtem Gepäck - bestehend aus Lenkertasche und kleinem Rucksack - unterwegs.

Schon vor dem Frühstück Donner

Meist trotzt der Steinforter Wind und Wetter, doch am Dienstagmorgen in Epinal war das kaum möglich: „Da hat es schon um sechs Uhr gedonnert“, berichtet er am Telefon.

Beim Frühstück unterhielt er sich mit einem anderen Hotelgast, der ihn fragte, ob er bei dem Wetter fahren wolle. Ein anderer Gast, der mit einem Kleintransporter ebenfalls in Richtung Villers-sur-Port unterwegs war, schnappte das Gespräch auf und bot Asselborn spontan an, ihn mitzunehmen. Dass er mit dem dienstältesten Außenminister der EU einen prominenten Mitfahrer an Bord hatte, dürfte dem hilfsbereiten Mann gar nicht bewusst gewesen sein: „Ich habe jedenfalls nix gesagt“, erwidert Asselborn.

In Nancy absolvierte Jean Asselborn sein Jura-Studium. Den Abschluss machte er 1981. Foto: privat

Ein emotionaler Höhepunkt seiner Tour war der Stopp in Nancy, wo Asselborn vor 40 Jahren sein Jurastudium abschloss. „In diesem edlen und prächtigen Gebäude habe ich während meiner Prüfungen ‚gelitten’“, kommentierte er bei einem geposteten Foto. Das sei eine schwere Zeit gewesen damals.

Doch aufgeben, das sei schon damals nicht in Frage gekommen. So wie bei seinen Radtouren. Dafür erhält er viel Zuspruch. „Allez Jang, courage!“, kommentiert ein Facebook-User. „Mir denken un dech.... an der dréchener Stuff ! (Well hei reent et och)“.

