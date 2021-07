Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben Tessy Antony de Nassau und Frank Floessel im kleinen Kreis geheiratet.

Jawort vor der Geburt

Tessy Antony de Nassau hat ihren Verlobten geheiratet

Kurz vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes haben Tessy Antony de Nassau und Frank Floessel im kleinen Kreis geheiratet.

(Sch) - „ Last Day before becoming Mr and Mrs“ (Der letzte Tag, bevor wir Mann und Frau werden) - mit diesem kleinen Text auf Instagram kündigte Tessy Antony de Nassau am Donnerstag an, dass sie ihren Verlobten, den Unternehmer Frank Floessel, noch in dieser Woche heiraten wird, genauer gesagt am heutigen Freitag.

Dazu veröffentlichte die Ex-Frau von Prinz Louis ein Foto von sich und ihrem Verlobten, daneben auch Bilder eines Brautstraußes. Am Freitagmorgen teilte Tessy Antony de Nassau dann eine Instagram-Story einer Freundin, die das Paar auf dem Standesamt zeigt, dazu das Wort „Congrats“ (Gratulation).

Für Tessy ist es zwei Jahre nach der Scheidung von Prinz Louis die zweite Ehe. Während sie bereits ihre beiden Söhne Noah und Gabriel mit in die Beziehung bringt, hat ihr Verlobter ebenfalls bereits eine Tochter namens Julia. In wenigen Wochen erwarten die beiden daneben ihr erstes gemeinsames Kind. Wie sie anlässlich einer Babyshower – einer kleinen Party vor der Geburt des Kindes - vor rund vier Wochen verkündeten, wird es ein Sohn werden.

Dass so kurz vor der Geburt noch eine Hochzeit ansteht, verkündete die Luxemburgerin ebenfalls recht spontan via Instagram. Dazu postete sie ein Bild ihres Babybauches und schrieb dazu: „Wir heiraten nächste Woche“.

Trotz vieler Vorbereitung freue sie sich gemeinsam mit ihrer Familie, die Beziehung vor der Geburt nochmals formell zu besiegeln. Laut des Postings werden ihre Söhne Noah und Gabriel sowie Floessels Tochter Julia Trauzeigen und Brautjungfer.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.