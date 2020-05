Lange war Jason Segel mit "How I met your Mother" erfolgreich. Im Interview spricht der Schauspieler über sein Leben nach der Erfolgsserie und über seine neues Projekt „Dispatches from Elsewhere“.

Jason Segel: "Ich will mich jetzt herausfordern"

Von Mariam Schaghagi Zehn Jahre lang war Jason Segel, einer der Stars der Endlos-Serie "How I met your Mother", Dauergast in den heimischen Wohnzimmern. Der US-Schauspieler kam kurz vor dem Corona-Lockdown zur Berlinale nach Europa. Dort feierte die von ihm geschaffene Fantasy-Serie "Dispatches from Elsewhere" Weltpremiere, die seit Ende vergangener Woche auf Amazon läuft. Jason Segel, waren Sie bisher beruflich unterfordert? Oder warum haben Sie sich entschlossen, bei dieser Serie das Skript zu schreiben, die Hauptrolle zu spielen, zu produzieren und auch noch Regie zu führen? ...