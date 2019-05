Sechs Auftritte des Kaisers und seiner Familie auf dem Balkon waren am Samstag vorgesehen. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk. Eine andere Gelegenheit für die Japaner bietet sich stets zu Neujahr.

Japans neuer Kaiser zeigt sich erstmals seinem Volk

Sechs Auftritte des Kaisers und seiner Familie auf dem Balkon waren am Samstag vorgesehen. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk. Eine andere Gelegenheit für die Japaner bietet sich stets zu Neujahr.

(dpa) - Japans neuer Kaiser Naruhito hat sich erstmals seit der Inthronisierung seinem Volk gezeigt. Er hoffe auf Frieden in der Welt, sagte der Monarch am Samstag vom verglasten Balkon seines Palastes herunter zu über 140.000 begeisterten Menschen. Der 59-Jährige hatte am Mittwoch die Nachfolge seines Vaters Akihito angetreten, der am Tag zuvor nach 30-jähriger Regentschaft abgedankt hatte. Akihito war der erste Monarch seit rund 200 Jahren, der noch zu Lebzeiten den Chrysanthementhron für seinen Nachfolger freimachte.



Naruhito, seine Frau Masako sowie sein jüngerer Bruder, Kronprinz Akishino und dessen Frau, Kronprinzessin Kiko, sowie ihre beiden Töchter winkten hinter den Glasscheiben des Chowa-Den-Palastes in Tokio etwa fünf Minuten lang der Menschenmenge bei Sonnenschein zu.

Das Hofprotokoll sah insgesamt sechs Auftritte des Kaisers und seiner Familie an dem Tag auf dem Balkon vor. Es ist eine der seltenen Gelegenheiten für das Volk, dem Palast so nah zu kommen. Eine andere Gelegenheit für die Japaner bietet sich stets zu Neujahr.



Für die Japaner war es eine der wenigen Gelegenheiten, den Kaiser zu sehen. Foto: AFP