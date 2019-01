Der deutsche Bestsellerautor spricht im Interview über die Verfilmung seines Romans „Kühn hat zu tun“, die Krimiflut im Fernsehen und die Überforderung im Alltag.

Jan Weiler: „Ich gucke keine Krimis“

Interview: Cornelia Wystrichowski

Der Roman „Maria, ihm schmeckt’s nicht“ machte Jan Weiler über Nacht bekannt: Der Journalist und Autor verarbeitete darin seine Erfahrungen als Schwiegersohn eines italienischen Gastarbeiters. Die humorvolle Verfilmung mit Christian Ulmen lockte rund 1,5 Millionen Zuschauer in die Kinos. Jetzt kommt die neueste Adaption eines Bestsellers von Jan Weiler ins Fernsehen: „Kühn hat zu tun“ – zu sehen heute um 20.15 Uhr in der ARD – basiert auf dem gleichnamigen Roman, in dem Hauptkommissar Martin Kühn (Thomas Loibl) einen Mord aufklären und gleichzeitig mit einer schweren Sinnkrise fertig werden muss.

Jan Weiler, Ihre Bestseller „Maria, ihm schmeckt‘s nicht“ und „Das Pubertier“ basieren beide auf Ihrem Familienalltag. Gab es auch für den Polizisten aus „Kühn hat zu tun“ ein Vorbild im realen Leben?

Ich hatte einen Schulfreund, der Martin Kühn hieß, und diesen Namen fand ich immer schon toll. Davon abgesehen hat er nichts mit der Figur zu tun. Es gibt keine direkte Vorlage für Kühn, aber viele Männer Mitte 40 haben etwas von ihm: Leute, die nicht die Karriere gemacht haben, die sie wollten, und die jetzt in einer Lebensphase sind, wo sie zweifeln und sichfragen: War alles gut?

Ihr Romanheld Kühn hat eine ausgewachsene Neurose. Wie kamen Sie auf die Idee?

Kühn leidet an Grübelzwang. Diese Störung führt dazu, dass Sie keinen Gedanken zu Ende denken können. Immer wenn man meint, eine Lösung für irgendwas zu finden, schiebt sich ein anderer Gedanke dazwischen. Dieses ständige Gesumme und Gebrumme macht einen fertig. In diesem furchtbaren Kreislauf stecken viele Menschen. Ich hatte das selber auch mal, und das geht in dem Moment weg, in dem man das eigentliche Problem löst, das hinter dem Grübelzwang steckt.

Eine gewisse Überforderung vom modernen Alltag kennen sicherlich viele Menschen …

Ja, das ist Zeitgeist. Vor 40 Jahren war es leichter, sich in der Welt zurechtzufinden. Da ist man seinen Hobbys nachgegangen oder war daheim, und dann war Ruhe im Karton. Wenn ich früher nicht wusste, was etwa in Bolivien los ist, war das egal. Heute wird alles aus der ganzen Welt dicht an uns herangetragen, und wir meinen, uns damit auseinandersetzen zu müssen. Und das ist harte Arbeit.

Sie legen Wert auf die Feststellung, dass Ihr Buch kein Krimi ist, auch wenn darin ein Mord geklärt wird.

Das Buch ist ein Gesellschaftsroman, eine Erzählung über einen Mann, der in unserer Gesellschaft nicht mehr klarkommt – und der Mann in diesem Roman ist halt Polizist. Die Aufklärung des Mordfalls war nicht das, was ich in erster Linie erzählen wollte. Und deshalb sage ich immer, dass das Buch kein Krimi ist. Auch die Verfilmung ist kein Krimi, sondern ein Gesellschaftsdrama. Sonst wäre Kühn ja der x-te Ermittler im deutschen Fernsehen – und darauf lege ich keinen Wert.

Mögen Sie keine TV-Krimis?

Ich habe gar nichts gegen Krimis. Ich gucke sie nur nicht. Ich habe auch nichts gegen Quittenmarmelade, aber ich esse sie nicht. Was Krimis angeht, bin ich kein besonders avancierter Kenner. Ich gucke manchmal „Tatort“, damit hat sich’s.

Den aus Weimar mit Christian Ulmen etwa, dem Hauptdarsteller von „Maria, ihm schmeckt’s nicht“?

Auch den mit Christian. Ich gucke gerne den „Tatort“ aus München, weil ich da lebe, und den aus Köln, weil ich Rheinländer bin. Die Dortmunder Fälle, weil ich den Hauptdarsteller Jörg Hartmann toll finde, und Axel Milberg in Kiel, weil ich mit ihm befreundet bin. Mehr nicht. Insgesamt gibt es ja inzwischen wahnsinnig viele TV-Ermittler.

Warum lieben die Zuschauer Krimis?

Ich glaube, sie sehen die Krimis vor allem deshalb, weil sie eben im Fernsehen kommen. Wenn die Sender keine Krimis senden würden, würden die Leute andere Dinge anschauen. Es gäbe viele Möglichkeiten, die Sendezeit zu füllen, ohne dass ständig jemand fragen muss: „Wo waren Sie gestern Abend?“. Diese Krimischwemme hängt wohl mit der Neigung der Sender zusammen, Dinge zu zeigen, von denen sie glauben, dass sie funktionieren.

Wie zufrieden sind Sie mit der Verfilmung Ihres Kühn-Romans?

Ich mag den Film und finde die Besetzung sagenhaft gut. Ich finde auch, dass die Kürzungen oder Verdichtungen gut funktionieren. Wenn der Film eine kleine Schwäche hat, dann höchstens die, dass er zu kurz ist. Ich hatte dafür plädiert, einen Zweiteiler zu machen, das wollte der WDR aber nicht.

Können Sie sich Verfilmungen Ihrer Stoffe entspannt ansehen?

Ja, weil ich nicht die Verantwortung dafür trage. Nein, weil mir daran liegt, dass bestimmte Dinge, die ich geschrieben habe, im Film richtig dargestellt werden. Mit Kühn hatte ich Glück, weil Hauptdarsteller, Regisseur und Autor ein Gespür dafür hatten. Aber es gab auch schon Momente in Filmen, wo ich dachte: „Um Himmels willen, ist das grauenhaft.“ Eine Verfilmung eines Romans von mir war so ein Mist, dass ich frühzeitig aus dem Projekt ausgestiegen bin. Das war die Verfilmung von „Antonio im Wunderland“, die aus rechtlichen Gründen nicht so heißen darf, weil ich meinen Namen und den des Buches zurückgezogen habe.

So schlimm?

Dieser Film ist sagenhaft schlecht. Zum Glück ist der im Kino total untergegangen, ich glaube, er hatte 30 000 Zuschauer oder so. Da hielt sich der Schaden in Grenzen.