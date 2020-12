Der langjährige „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer (68) bestreitet am Montag, dem 14. Dezember, um 20 Uhr seine letzte Nachrichtensendung für die ARD.

Jan Hofer: Das Ende einer Ära

(Sch) - Nach 35 Jahren heißt es an diesem Montag, dem 14. Januar, wohl zum letzen Mal „Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur ,Tagesschau'“ - zumindest aus dem Mund des bekannten Chefsprechers Jan Hofer.

Nach über drei Jahrzehnten in der Primetime der ARD geht der gebürtige Nordrhein-Westfale nun in den Ruhestand. Seine Karriere begann der 68-Jährige beim Saarländischen Rundfunk als Radiomoderator. Dort nahm ihn Dieter Thomas Heck unter seine Fittiche, wie er im Podcast „Entscheider treffen Haider“ erzählt. 1985 wechselte er dann zur „Tagesschau“, wo er 2004 zum Chefsprecher avancierte, als Nachfolger von Jo Brauner.

Für seinen Abschied an diesem Montag hat er nichts besonderes geplant, wie er im Podcast erzählt. „Es wird eine ganz normale ,Tagesschau' sein, business as usual, aber ich werde am Ende schon ein paar Worte sagen“, kündigte er an.

Seine Nachfolge als Chefsprecher der „Tagesschau“ tritt Jens Riewa (57) an.



Dass auch in der Karriere eines Nachrichtenmoderators nicht immer alles glatt läuft, musste auch Jan Hofer im Laufe seiner Zeit bei der „Tagesschau“ feststellen; etwa, als er mit seinem Kollegen Claus-Erich Boetzkes nach der Sendung über das Gehalt sprach - was die Zuschauer hören konnten, da die Mikrofone noch offen waren.

Doch seinen Humor hat der Moderator trotzdem nicht verloren - in diesem Jahr überraschte er sogar mit einer Tagesschau aus dem Homeoffice.



Trotz Ruhestand: Ruhig wird es für den Moderator wohl kaum werden, das kündigte er zumindest auf seinem Facebook-Account an.

„Mein vorletzter Sonntag in der Tagesschau unter den Fittichen unserer Maskenbildner. Noch genau 14 Tage, dann ist Feierabend. Contdown läuft in den storys. Aber es gibt neue Aufgaben. Doch davon später mehr“, schrieb Jan Hofer vergangene Woche auf der Plattform.

