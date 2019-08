Der deutsche Moderator und Satiriker Jan Böhmermann meldet sich mit seiner Show „Neo Magazin Royale“ auf ZDFneo zurück.

Jan Böhmermann: Neues von der „Krawallschachtel“

von Martin Weber

Die CDU verspottet er als „Mutterpartei des ZDF“ und die SPD als „Deutschlands größte Satirepartei“. Jan Böhmermann lästert in „Neo Magazin Royale“ über Politiker, Prominente, Donald Trump oder den Brexit, bespöttelt aber auch seine eigene Sendung, die er als den „Thorsten Schäfer Gümbel unter den Comedyshows“ bezeichnet.



Jetzt meldet sich der schlanke Mann mit dem schütteren Bart und den schmal geschnittenen Anzügen zurück: Nach zweieinhalb Monaten Sommerpause sind ab dem 28. August neue Ausgaben seiner in Köln produzierten Satiresendung „Neo Magazin Royale“ zu sehen, in der sich der 38-Jährige laut Senderwerbung wieder „satirisch, intelligent und humorvoll mit Zeitgeschehen, Boulevard, Pop- und Netzkultur“ beschäftigen wird.



Politikanalyse und Gesellschaftskritik

In der letzten Ausgabe vor der Sommerpause im Juni witzelte Böhmermann über Homöopathie, die Zeitschrift „Focus“, das Saarland und die SPD-Politikerin Manuela Schwesig; er unterhielt sich mit dem blauhaarigen Youtuber Rezo, der mit seinem Video „Die Zerstörung der CDU“ für mächtig Aufsehen gesorgt hatte, über die Mechanismen von Politik und Neuen Medien – ein Feld, auf dem sich der skandalgestählte Böhmermann bestens auskennt.

Der Polizistensohn aus Bremen, so jubeln seine zahlreichen Fans, spitzt politische Missstände, gesellschaftliche Fehlentwicklungen, aber auch die ganz banalen Peinlichkeiten aus dem Promizirkus und der sich manchmal überschlagenden Medienmaschine wie kein anderer satirisch zu. Doch gerade in jüngster Zeit mehren sich auch kritische Stimmen, die Böhmermann eine schwer erträgliche Selbstgefälligkeit und übertriebene Betriebsamkeit vorwerfen.

Wehgetan haben dürfte dem Entertainer eine eiskalt verabreichte verbale Ohrfeige von Altmeister Harald Schmidt, immerhin war Böhmermann vor vielen Jahren als Autor für den von Intellektuellen und Meinungsmachern immer noch hochgeschätzten „Dirty Harry“ tätig. Er habe schon früh gewusst, dass es Böhmermann als Moderator nie schaffen würde, lästerte Schmidt vor Kurzem in einem Interview, und setzte noch einen drauf: „Aber dass er es als Krawallschachtel sehr weit bringen würde, wusste ich auch.“

Tatsächlich macht der schon mit zahlreichen Medienpreisen gewürdigte Jan Böhmermann neben seiner Arbeit für Fernsehen, Funk und Internet immer mal wieder mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam, die stets ein breites Medienecho finden. So schlug sein 2016 im „Neo Magazin Royale“ vorgetragenes Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hohe Wellen und hatte diverse juristische Nachspiele, im österreichischen Fernsehen lästerte der Entertainer im Frühjahr dieses Jahres, in Österreich würden „acht Millionen Debile“ leben und löste verständlicherweise Empörung aus.



Verstrickung in Österreichs Ibiza-Affäre

In die Schlagzeilen geriet Böhmermann auch, als bekannt wurde, dass er das berüchtigte Ibiza-Video, das zum Sturz von Österreichs Vizekanzler Heinz-Christian Strache und zum Bruch der österreichischen Regierungskoalition führte, vorab kannte.

Bei Jan Böhmermann, der dieser Tage gemeinsam mit dem Moderator Klaas Heufer-Umlauf in kürzester Zeit mehr als eine Million Euro an Spenden für die private Seenotrettung im Mittelmeer sammelte, sind die Grenzen zwischen satirischem Schabernack und politischer Haltung eben fließend.

„Neo Magazine Royale“ geht in die nächste Runde – am 28. August um 22.15 Uhr auf ZDF neo und am 30. August um 23.55 Uhr im ZDF.