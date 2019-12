Jamaikanerin ist Miss World 2019

Die Jamaikanerin Toni-Ann Singh ist die schönste Frau der Welt. Die 23-Jährige wurde zur Miss World 2019 gekürt.

(SH) - Die 23-jährige Toni-Ann Singh aus Jamaika wurde am Samstag in London zur 69. Miss World gekürt. "Ich bin dankbar über diese Auszeichnung. Vor allem aber denke ich an die Arbeit, die getan werden muss und für die ich nun die Plattform habe. Ich freue mich darauf", erklärte die Medizinstudentin.

Den zweiten Platz belegte Miss World France Ophelie Mezino, Rang drei ging an Miss World India Suman Rao.

Insgesamt nahmen über 100 Frauen an dem Wettbewerb teil. Die luxemburgische Vertreterin Melanie Heynsbroek hatte es nicht unter die ersten 20 geschafft.

Die neue Miss World mit ihren Eltern. Foto: AFP





