Jahrhunderte alte Sanfermines in Pamplona gestartet

Traditionen gehören zu jeder Kultur und zu jedem Volk dazu, aber was in Spanien beim „San Fermin-Fest“ in Pamplona abgehalten wird, entbehrt jeder Rechtfertigung. Es ist jedes Jahr das gleiche Szenario: Menschen hetzen Stiere durch die Straßen von Pamplona, bis die Stiere nachher in der Arena getötet werden.